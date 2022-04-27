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Интерфакс-АВН

ОДК предлагает решения по глубокой модернизации компрессорных станций газотранспортной системы Узбекистана

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Фдаги России и Узбекистана. Источник: podrobno.uz.

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Оборудование для нефтегазового и энергетического комплекса Узбекистана представляет "ОДК Инжиниринг" на проходящей в Ташкенте международной промышленной выставке, сообщает пресс-служба ОДК.

"Объединенная двигателестроительная корпорация готова предложить компаниям республики современное оборудование и реализовать наши возможности по глубокой модернизации компрессорных станций газотранспортной системы республики" - сказал генеральный директор ООО "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьёв, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, разработки, которые компания предлагает узбекским партнёрам, успешно прошли проверку качества и соответствуют требованиям, предъявляемым к оборудованию, работающему в жестких климатических условиях.

Сообщается, что на стенде, в частности, представлен макет электростанции ПГУ - 120 МВт, способной обеспечить электроэнергией и теплом населённые пункты республики, промышленные предприятия, объекты добычи и транспортировки углеводородов. Данная электростанция создана на базе автоматизированных газотурбинных энергетических агрегатов ГТА-25 единичной мощностью 22,5 МВт производства АО "ОДК-Газовые турбины".

По информации пресс-службы, участники выставки проявляют также интерес к макету унифицированного газоперекачивающего агрегата УГПА-16(25), представляющего собой совместную разработку АО "ОДК" и ПАО "Газпром". Конструкция агрегата позволяет применять в качестве силового привода промышленных турбин серии АЛ, ПС и НК, производимых предприятиями корпорации, в диапазоне мощностей 16-25 МВт.

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Страны
Россия
Узбекистан
Компании
ОДК УК
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