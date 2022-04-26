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ЦАМТО

Концерн Rheinmetall направил заявку в правительство Германии на продажу Украине БМП типа Marder

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БМП Marder 1A5A1
БМП Marder 1A5A1.
Источник изображения: thedrive.com

ЦАМТО, 25 апреля. Немецкий концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Welt.

По его данным, запрос поступил 21 апреля в Министерство экономики ФРГ, после чего был передан в Федеральный совет безопасности. В его состав входят канцлер Олаф Шольц, а также министры иностранных дел, обороны, юстиции, финансов, внутренних дел, экономики, экономического сотрудничества и развития. В случае одобрения, концерн готов "в кратчайшие сроки" продать технику, первая поставка может быть организована "в течение нескольких недель", следует из предложения компании. Издание не уточняет, когда Берлин может озвучить свое решение, отмечает "РИА Новости".

Передачу планируется осуществить в три этапа: 20 ед. могут быть поставлены через шесть недель, еще 25 ед. через шесть месяцев и оставшиеся 55 ед. через год. Кроме того предполагается поставка 1,5 млн. боеприпасов на сумму 42,6 млн. евро. Отмечается, что персонал Rheinmetall проведет обучение военнослужащих ВСУ использованию техники.

Ранее глава концерна Армин Паппергер заявил газете Handelsblatt, что Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder.

На текущий момент, согласно заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца, возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Компании
Rheinmetall
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