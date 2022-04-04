Планы наращивания поставок германского вооружения Украине

Немецкое издание "Welt" в материале Robin Alexander, Klaus Geiger, Gerhard Hegmann "Wie Lambrecht Waffenlieferungen für die Ukraine verschleppte" ("Как Ламбрехт задержала поставки оружия для Украины") сообщает об обсуждаемых, после периода выжидания, планах правительства Германии по наращиванию поставок германского вооружения в качестве военной помощи Украине, причем теперь обсуждается и поставка тяжелого вооружения.

Военнослужащий германской армии с ручным противотанковым гранатомётом Panzerfaust 3 (c) министерство обороны Германии

Вскоре после начала войны на Украине немецкая военно-промышленная группа Rheinmetall предложила вооружить Украину - или, как вариант, пополнить опустошаемые для Киева запасы бундесвера. Но ведомство министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт несколько недель игнорировало этот список.

Несмотря на обширные предложения от военной промышленности, федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) на несколько недель задерживает поставки немецкого оружия на Украину. У "Welt" есть список, который 28 февраля направила в министерство обороны ФРГ крупнейшая немецкая оборонная компания Rheinmetall.

На нем числятся оружие и боеприпасы с общей стоимостью заказа более полумиллиарда евро, которые компания могла бы либо поставить на Украину в короткие сроки, либо поставить Бундесверу за несколько месяцев, если бы тот, в свою очередь передал идентичное или аналогичное оружие со своих складов в Украину немедленно.

После того, как правительство Германии, в отличие от своих западных союзников, годами отказывалось вооружать украинскую армию, 27 февраля произошел перелом. После правительственной декларации канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ), ставшей "Zeitenwende" ("Поворотным моментом"), на Украину было доставлено 500 переносных зенитных ракет Stinger, которые используются против самолетов и вертолетов, и 1000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3. Однако министр обороны ФРГ уже 18 марта заявила, что арсеналы Бундесвера "исчерпаны".

Как показывают документы, полученные "Welt", военная промышленность предлагала заменить возможные нехватки, которые могли возникнуть при поставках на Украину, новым вооружением. Арсеналы не истощались бы, а пополнялись бы в краткосрочной перспективе.

Из документов видно, что Rheinmetall не получала ответа на свой список предложений как минимум до 25 марта - почти четыре недели. Неясно, была ли реакция в последние несколько дней. Министерство обороны ФРГ, столкнувшись с расследованием "Welt", отказалось комментировать этот вопрос, "потому что все это секретная информация или текущие внутренние межведомственные обсуждения в правительстве". В течение нескольких недель министерство обороны препятствовало проведению независимой оценки возможного объема немецкой помощи Украине оружием, ссылаясь на секретность.

Список Rheinmetall включает 35 позиций номенклатуры вооружений с общей контрактной стоимостью около 510 миллионов евро и еще 71 позицию номенклатуры боеприпасов на сумму почти 24 миллиона евро. К ним относятся так называемые наступательные вооружения, которые федеральное правительство еще не готово поставить, а также "оборонительные вооружения", экспорт которых в Украину является официальной государственной политикой с момента провозглашенного Шольцем "поворотного момента".

Самыми значительными предметами в списке, которые можно доставить быстро, включают около 60 боевых модулей, которые можно установить на танки или бронетехнику. Также в списке четыре радиолокационных комплекса обнаружения воздушных целей Skyguard со сроком поставки восемь недель. Согласно списку, 90 седельных тягачей могли быть доставлены на Украину в течение шести недель.

Также в списке значатся 88 основных танков Leopard 1A5, 20 из которых могут быть модернизированы до конца 2022 года, а остальные - до конца 2023 года. Также имеется до 100 боевых машин пехоты Marder, причем они могут быть поставлены либо со складов Rheinmetall, либо, в качестве альтернативы, со складов Бундесвера, и Rheinmetall предоставит замену.

Согласно списку, к концу апреля также были доступны двенадцать современных мобильных систем наблюдения. Также в списке десятки транспортных автобусов, медицинское оборудование и полноценный полевой госпиталь. В большинстве материалов подробно описано, как может происходить доставка и транспортировка на Украину.

Как стало известно "Welt" из отраслевых кругов, федеральное правительство в короткие сроки запросило у немецких компаний по производству вооружений варианты их поставок после решения Шольца о "Zeitenwende" в конце февраля. Речь шла об оснащении Бундесвера, для которого сейчас создается "специальный фонд" в 100 миллиардов евро, а также о возможностях поддержки украинской армии в краткосрочной перспективе оружием и материалами.

Как видно из списка, переданного правительством Украины в Киеве, который датирован 30 марта и также имеется в распоряжении "Welt", из Германии по инициативе федерального правительства не было поставлено ни одного образца современного оружия. Согласно этому списку, была только одна прямая поставка вооружения нового производства от немецкой оружейной компании.

Однако Украина закупила их сама: Киев заказал 5100 ручных противотанковых гранатометов Matador у компании Dynamit Nobel Defense в Северном Рейне-Вестфалии. По данным "Welt", уже поставлено 2650 гранатометов. Остальные 2450 гранатометов должны быть изготовлены к маю и поставляться постепенно. Однако это оружие оплачивается не немецкими деньгами, а украинским правительством [по ряду сообщений, срочно заключенный правительством Украины в начале марта контракт с Dynamit Nobel Defense на закупку 5100 одноразовых 90-мм ручных противотанковых гранатометов RGW90 HH Matador нового производства стоимостью 25 млн евро финансируется в качестве пожертвования неким бизнесменом. - bmpd].

Этот вопрос подчеркивает нерешительность министерства обороны ФРГ. Потому что если поставки со складов Бундесвера обрабатываются министерством обороны, то за вооружение, поставляемое непосредственно промышленностью, отвечает министерство экономики и охраны климата. Вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые") в ускоренном порядке одобрил контракт с Dynamit Nobel Defense.

Но теперь есть и признаки переосмысления со стороны министра обороны ФРГ Ламбрехт. В конце концов, еще один список возможных поставок Украине от военной промышленности, в котором в основном перечислены пехотное снаряжение, пистолеты, полевое оборудование и датчики, теперь должен быть обработан быстро. Этот список был представлен министерству обороны не для принятия решения (поскольку речь идет не о запасах Бундесвера), а для оценки его военной целесообразности.

По информации "Welt", министр Ламбрехт подтвердила эту целесообразность и хочет своевременно направить этот документ в Федеральный совет безопасности, который займется им для его утверждения. Источник в правительстве сказал: "Действительно, министерство обороны сейчас стремится еще более активно участвовать в поддержке Украины оружием и другой военной техникой".

По информации изданий "Süddeutsche Zeitung" и "Spiegel" со ссылкой на круги министерства обороны ФРГ, речь идет о перечне поставок на сумму около 300 млн евро. У министра обороны "нет опасений" относительно закупок этого имущества.

В свою очередь, упоминаемая выше немецкая газета "Süddeutsche Zeitung" в указанном материале Mike Szymanski "Bundesregierung bereitet neue Waffenlieferungen in die Ukraine vor" ("Федеральное правительство готовит новые поставки оружия на Украину") сообщает, что федеральное правительство ФРГ, очевидно, одобрит новые поставки оружия на Украину. По информации "Süddeutsche Zeitung", у правительства ФРГ есть список вооружений на сумму около 300 миллионов евро, которые могут быть поставлены на Украину в кратчайшие сроки. Причем это не вооружение и техника со складов Бундесвера, а имущество, которое промышленность может поставить сразу или без особого предварительного уведомления.

Министерство обороны ФРГ запросило такой список после того, как правительство ФРГ пообещало дополнительную военную помощь по запросу Украины. Бундесвер сам уже поставил противотанковые и зенитные ракеты, в том числе из старых запасов ГДР, но вряд ли в состоянии обойтись без поставки ему дополнительного имущества.

Как стало известно газете от источников в министерстве обороны ФРГ, министр Кристин Ламбрехт "не испытывает опасений" относительно закупок военной техники для Украины в соответствии с этим списком. Однако сначала решение об этом должен принять Федеральный совет безопасности ФРГ, который заседает в секретности. Также пока не прояяснено, кто будет заключать контракты и кто за них оплатит. На выходных министр Ламбрехт заверила: "В целом мы поставляем [военную помощь Украине], и мы поставляем ее стабильно".

Список включает около 200 позиций. По информации газеты, в это число входят 2650 ручных противотанковых гранатометов Matador стоимостью около 13 млн евро [видимо, уже фактически поставленные - bmpd] и 18 разведывательных беспилотных комплексов, которые могут быть доставлены немедленно. В список также входят минометы, пулеметы, 3000 комплектов приборов ночного видения, тысячи бронежилетов и касок. Кроме того: восемь радиолокационных станций наземной разведки, другие радиолокационные системы обнаружения воздушных целей, небронированные и бронированные траанспортные средства, от автобусов до бронированных внедорожников.

Зеленский снова выдвигает требования

В минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал страны Запада поддержать Украину поставками оружия. Украинская сторона неоднократно обвиняла Германию в том, что сначала она проявляла излишнюю нерешительность, а затем не предоставляет достаточного количества военной техники. Перед вторжением России на Украину Германия отказалась поставлять оружие, вместо этого на первом этапе предоставив только 5000 защитных касок. Однако с началом войны федеральное правительство ФРГ изменило свою позицию.

По украинским данным, в первые недели войны [из Германии] уже было доставлено 500 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 1000 выстрелов к ним и 500 зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 2000 ракет переносного ЗРК "Стрела-2М" из старых запасов армии ГДР. Также на прошлой неделе было объявлено, что министерство обороны ФРГ намерено передать Украине еще 2000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3.