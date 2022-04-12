В Германии приготовились отправить Киеву танки Leopard и БМП Marder

Германский оборонный концерн Rheinmetall заявил, что готов отправить Украине танки Leopard 1 и боевые машины пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на главу концерна Армина Паппергера.

«Первый Leopard 1 мог бы быть поставлен через шесть недель», — заявил он, уточнив, что для этого потребуется согласие правительства ФРГ.

По его словам, всего Rheinmetall может предоставить Киеву до 50 танков. Паппергер заметил, что речь идет о старой технике, которая ранее эксплуатировалась другими армиями. Сейчас ее состояние проверяется экспертами предприятия. Поставки Leopard 1 могут занять до трех месяцев.

Также концерн готов передать Украине до 60 БМП типа Marder, уточнил он, добавив, что часть из них может быть отправлена в течение шести недель.

Ранее газета Bild сообщила, что Украина намерена закупить 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall. По данным немецкого издания, в случае заключения контракта технику должны будут доставить до конца года. Отмечается что до этого Киев хотел получить БМП напрямую от Минобороны ФРГ, но в Берлине заявили о нехватке свободных машин в связи со своими обязательствами по НАТО.