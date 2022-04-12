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ЦАМТО

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 ОБТ "Леопард-1" и 60 БМП "Мардер"

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БМП Marder 1A5A1
БМП Marder 1A5A1.
Источник изображения: thedrive.com

ЦАМТО, 11 апреля. Немецкий концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков "Леопард-1", а также до 60 БМП "Мардер", для поставок потребуется разрешение правительства ФРГ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на главу Rheinmetall Армина Паппергера.

"Первый танк "Леопард-1" мог бы быть поставлен через шесть недель", – заявил А.Паппергер.

По его словам, концерн может поставить до 50 ОБТ "Леопард-1". Уточняется, что речь идет о старой технике, которая ранее использовалась в других армиях, а потом была возвращена производителю. А.Паппергер отметил, что сейчас проверяется их состояние. Поставки могут быть осуществлены через Rheinmetall Italia, дочернюю компанию Rheinmetall, и займут до трех месяцев.

Концерн также выразил готовность поставить от 50 до 60 ед. БМП "Мардер". Первые 10-20 ед. могут быть готовы к поставке в течение шести недель, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Компании
Rheinmetall
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