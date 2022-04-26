ВМС Китая представили новые гиперзвуковые противокорабельные ракеты в ответ на американские учения

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Прошедшие испытания новых гиперзвуковых противокорабельных ракет «YJ-21» стали первой публичной демонстрацией этого оружия. Аналитики считают, что ракета предназначена для поражения авианосцев ВМС США, которые могут оперировать в Тихом океане. Как любят руководители Компартии Китая, демонстрация ракет была приурочена к 73-летию Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Ракета YJ-21 была запущена с корабля Type 055, который считается самым большим и самым современным эсминцем в китайском флоте. Данный корабль имеет 112 ракетных ячеек вертикального пуска и вооружен современными средствами противоракетной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Как считают эксперты, корабль Type 055 решили вооружить ракетами YJ-21 для сдерживания иностранных кораблей, в основном ВМС США, от участия в боевых действиях в случае начала китайской военной операции против острова Тайвань. Собственно, это и не скрывает китайская пресса: сочетание эсминца Type-55 и ракет YJ-21 позволит противостоять морской гегемонии США в прилегающих к Китаю морях и участках Тихого океана.

Для перевооружения Китая США сами дают повод за поводом. Так, на прошлой неделе ВМС США, совместно с Морскими силами самообороны Японии, провели военные учения у Корейского полуострова. Пекин к подобным действиям относится крайне негативно, поэтому реакция в виде испытания ракеты последовала сразу же.

Чжоу Ченмин, исследователь аналитического центра военной науки и техники в Пекине, подчеркнул, что США оказывает неограниченную военную помощь Украине, поэтому можно предполагать, что и с Тайванем будет аналогичная ситуация. Недавний визит представителей Конгресса США на Тайвань вызвал большое возмущение в Пекине.