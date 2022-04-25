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ЦАМТО

Представитель Пентагона Джон Кирби: новый пакет помощи Украине включает, в том числе, 72 гаубицы и 121 БЛА

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: TASS/EPA/Michael Reynolds

ЦАМТО, 22 апреля. Новый пакет военной помощи США Украине на сумму 800 млн. долл. включает, среди прочего, 72 гаубицы и 121 тактический БЛА.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 21 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Как отметил Д.Кирби, данный пакет включает в себя "72 гаубицы калибра 155 мм, 144 тыс. артиллерийских снаряда, 72 тактические машины для буксировки гаубиц, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, а также полевое оборудование и запасные части".

БЛА Phoenix Ghost", согласно сообщению Пентагона, разработаны специально для украинских военных.

"Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки Военно-воздушными силами (США) специально под требования Украины", – сообщил представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга.

Он уточнил, что США намерены обучить украинских военнослужащих управлению этими беспилотными системами. "Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для возможности их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки напрямую с ВСУ", – отметили в Пентагоне.

"США продолжают работать совместно с союзниками и партнерами по выявлению и предоставлению Украине дополнительных вооружений. США продолжат использовать все доступные ресурсы для поддержки ВС Украины", – указал представитель оборонного ведомства США.

США рассчитывают начать первые поставки оружия и боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи в течение ближайших двух суток, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

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Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
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