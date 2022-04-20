В ходе спецоперации заметили доработанные танки Т-80

В ходе специальной военной операции в Донбассе применили танки Т-80БВ с новыми тралами и дополнительной защитой. Доработанные танки заметили в Попасной. Об этом сообщает «Российская газета».

Танки получили новые решетчатые экраны, которые обеспечивают дополнительную защиту крыши башни. Измененная форма детали облегчает посадку и высадку экипажа. Кроме того, новый экран не ограничивает возможности зенитного пулемета.

Также Т-80БВ оснастили колейными минными тралами ТМТ-К. Новый трал может обезвреживать сразу несколько типов мин. ТМТ-К получил сетевую и электромагнитную приставку. Это позволяет тралу действовать против боеприпасов с неконтактными взрывателями, а также управляемых фугасов.

Ранее в колонне союзных сил в одном из районов Мариуполя заметили новый бронеавтомобиль Buran. В основе машины лежит шасси грузовика ГАЗ-3308 «Садко».

В марте в Бронетанковом музее в Кубинке под Москвой восстановили единственный в мире танк «Объект 279».

В ноябре 2021 года издание The Drive отметило, что решетчатые экраны на экспериментальных образцах танков Т-72 и Т-80 могут снизить эффективность применения ракет комплекса FGM-148 Javelin.