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Российская газета

Т-80 с новыми тралами и доработанными "зонтиками" замечены под Попасной

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Источник изображения: Роман Разум / youtube.com

В специальной операции российских войск принимают участие основные боевые танки Т-80БВ с современными минными тралами и защитными "зонтиками" измененной конструкции. Такие боевые машины можно было наблюдать в недавнем репортаже "Гумфронта" из Попасной.

Националистические вооруженные формирования, надеясь задержать продвижение подразделений союзных сил, активно минируют местность, поэтому наша тяжелая техника оснащается специальным инженерным оборудованием, в том числе минными тралами ТМТ-К.

Эта разработка демонстрировалась на проходящих в Подмосковье международных военно-технических форумах "Армия" и оценивалась российскими и зарубежными специалистами как одна из самых совершенных в мире.

Так, согласно опубликованным открытым материалам, трал, кроме обычных противогусеничных и противоднищевых мин, успешно нейтрализует более опасные противобортные боеприпасы с неконтактными сейсмооптическими взрывателями, а также управляемые фугасы различной мощности.

Продуманная конструкция обеспечивает значительную взрывоустойчивость, хорошую подвижность на марше и достаточно высокую скорость траления местности.

Кроме основных боевых танков Т-72, Т-80 и Т-90, эта новинка применяется на бронированных машинах разминирования БМР-3 и БМР-3МА.

Что же касается установленного на этом же танке над башней защитного "зонтика", то он внешне отличается от ранних конструкций своей продуманной формой и является более удобным для наводчика-оператора и командира в плане посадки и покидания машины, а также применения зенитного 12,7-мм пулемета НСВТ "Утес".

Несмотря на то, что некоторые эксперты неоднократно заявляли о снижении роли танков в современных операциях, трезвый анализ происходящих событий свидетельствует, что без тяжелой бронетехники по-прежнему невозможно обойтись как в наступательных, так и в оборонительных боях.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМР-3М Вепрь
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
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