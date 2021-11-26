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В США заявили о модернизации российских танков из-за украинских беспилотников

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На фоне растущих опасений США по поводу возможного вторжения России на Украину российские танки могут быть модернизированы для защиты от барражирующих боеприпасов и других беспилотных летательных аппаратов, имеющихся в распоряжении Киева, заявляет американское издание The Drive.

В материале рассказывается об экспериментальных образцах танков, в частности, Т-72 и Т-80, которые отличает наличие особых брони и сетчатых конструкций, обеспечивающих дополнительную защиту, в том числе сверху. Издание пишет, что, вероятно, речь идет об экспериментальных изделиях, а не серийных машинах.

The Drive допускает, что подобная модернизация потенциально может снизить эффективность применения ракет комплекса FGM-148 Javelin, которые США передали Украине. В настоящее время Россия «извлекает уроки из конфликта в Нагорном Карабахе, когда азербайджанские силы применили турецкие беспилотники Bayraktar TB2».

Помимо этого, сейчас в распоряжении Украины имеется оружие из США, Турции и Израиля, которое ранее хорошо себя показало в борьбе с танками.

В ноябре профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени в колонке для издания Defense News рассказал о вероятных действиях НАТО в случае вторжения России на Украину. Эксперт уверен, что в случае пересечения российскими военными границ Украины в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию будут направлены формирования Сил быстрого реагирования НАТО, что «успокоило бы население этих стран, означало бы солидарность всего альянса и укрепило бы безопасность на востоке».

В том же месяце издание Military Times со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова сообщило, что Киев впервые применил американские переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin в Донбассе.


Иван Потапов

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