В США рассказали о действиях НАТО в случае вторжения России на Украину

Профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени в колонке для издания Defense News рассказал о вероятных действиях НАТО в случае «вторжения» России на Украину.

Эксперт уверен, что в случае пересечения российскими военными государственных границ Украины в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию будут направлены формирования Сил быстрого реагирования НАТО, что «успокоило бы население этих стран, означало бы солидарность всего альянса и укрепило бы безопасность на востоке».

Согласно Дени, центральная многонациональная бригада численностью пять тысяч человек может быть задействована менее чем за 48 часов.

«Если Россия вторгнется [на Украину], ответ Запада должен развиваться по экономическим, дипломатическим и военным направлениям, включая сокращение доступа Москвы к международным финансам, использование стратегических запасов нефти для снижения спроса на российские энергоносители и разрешение на поставки западных вооружений Киеву» , — говорится в публикации.

В ноябре издание Military Times со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова сообщило, что Киев впервые применил американские переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin в Донбассе.

В феврале издание Defense News, ссылаясь на заявление заместителя командующего Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции бригадного генерала Андерса Перссона, написало, что ВВС Финляндии следует закупить истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen производства шведской компании Saab AB, поскольку в случае войны с Россией «более уязвимый финский воздушный флот может отступить на запад на базы в соседней Швеции, что было бы легче осуществить, когда сразу у двух стран есть JAS 39 Gripen».

Иван Потапов