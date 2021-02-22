Войти
Lenta.ru

Швеция предложила Финляндии отступить в войне с Россией

249
0
0
Источник изображения: Фото: Karen Dias / Getty Images

Военно-воздушным силам (ВВС) Финляндии следует закупить истребители четвертого поколения Gripen производства шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Россией «более уязвимый финский воздушный флот может отступить на запад на базы в соседней Швеции, что было бы легче осуществить, когда сразу у двух стран есть Gripen», сообщает Defense News, ссылаясь на заявление заместителя командующего ВВС Швеции бригадного генерала Андерса Перссона.

По мнению военачальника, в случае возможного конфликта большое число российских самолетов будет заходить в воздушное пространство Финляндии и Швеции со стороны северо-востока. Бригадный генерал уверен, что ВВС Финляндии могут не выдержать такого натиска, в результате чего потребуется отступление.

«Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — заверил Перссон.

Defense News напоминает, что Финляндия планирует приобретение истребителей на общую сумму 12 миллиардов долларов. В соответствующем тендере участвуют американские и европейские компании: Eurofighter (от компании Airbus), Rafale (Dassault), F/A-18E/F Super Hornet (Boeing), F-35 Lightning II (Lockheed Martin) и Gripen E/F (Saab).

В феврале 2019 года командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что шведский истребитель Saab Gripen E может уничтожить российские самолеты серии Су, не прибегая при этом к стелс-технологии снижения заметности.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Швеция
Продукция
EF-2000
F-18
F-35
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Компании
Airbus
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
Похожие новости
22.02.2021
На случай войны с Россией: в Швеции разработали план для ВВС Финляндии
20.07.2020
Ледокол в обмен на истребители: Вашингтон и Хельсинки готовят сделку
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
28.01.2015
Наперегонки с «Томагавком»
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16