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В России «вернули к жизни» единственный в мире «Объект 279»

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Танк "Объект 279"
Танк "Объект 279".
Источник изображения: © Фото : public domain

В Бронетанковом музее в Кубинке под Москвой «вернули к жизни» единственный в мире «Объект 279» — советский тяжелый танк, способный пережить ядерный взрыв, пишет издание The Drive. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.



В публикации «Объект 279» называется лучшим проектом тяжелого танка времен холодной войны.

Издание отмечает, что работы по восстановлению танка, вероятно, коснулись двигателя, ходовой части, башни и корпуса.

В публикации напоминают, что работы по 66-тонному танку велись в 1950-х годах. Изделие отличали ленточный четырехгусеничный движитель, 130-миллиметровая пушка М-65, спаренный с ней 14,5-миллиметровый пулемет КПВТ и необычная форма корпуса, позволяющая выдержать ядерный взрыв.

«Полуавтоматическая система заряжания обеспечивала скорострельность от пяти до семи выстрелов в минуту. Пушка была оснащена системой стабилизации для точной стрельбы на ходу, а также оптическим дальномером, автоматической системой наведения и ночным прицелом с инфракрасным прожектором», — пишет издание.

Согласно The Drive, «Объект 279» превосходил американский танк M48 Patton, поскольку мог «без труда передвигаться по заболоченной, рыхлой земле и даже по пням». Максимальная скорость советского танка — 54 километра в час, дальность хода на одной заправке — 300 километров.

В декабре 2021 года первый заместитель директора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал о запуске серийного производства танка Т-14 на платформе «Армата».

В ноябре исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что завершение испытаний Т-14 «Армата» запланировано на 2022 год.

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