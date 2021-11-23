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Госиспытания российской «Арматы» завершат в 2022 году

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Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Завершение государственных испытаний российского танка Т-14 «Армата» планируют на 2022 год. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков. Слова военного приводит газета «Красная Звезда».

«Ежегодно на форуме "Армия" демонстрируются образцы танка Т-14, боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16, которые создаются в рамках проекта "Армата". В этом году он вышел, как говорится, на финишную прямую. Завершение его госиспытаний запланировано на 2022 год», — рассказал Шестаков.

Глава ГАБТУ также отметил, что современные бронетранспортеры и боевые машины пехоты представляют собой универсальные образцы техники. Он подчеркнул, что современные боевые машины должны не только транспортировать военнослужащих, но и бороться с низколетящими воздушными целями и тяжелой техникой противника.

По словам Шестакова, современную бронетехнику оснащают необитаемыми боевыми модулями. Это позволяет решать основные задачи боевых машин.

Ранее издание 19FortyFive написало о танке, который считается предшественником «Арматы». В публикации отметили, что танк «Объект 195» мог стать одной из лучших боевых машин в мире. Танк построили по лафетной компоновке с необитаемой башней.

В октябре в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что государственные испытания «Арматы» планируют завершить в 2022 году. Источник отметил, что результаты испытаний подтверждают соответствие танка требованиям.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Т-95
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
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