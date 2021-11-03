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В США вспомнили о предшественнике «Арматы»

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Источник изображения: Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Российский танк «Объект 195», который также известен как Т-95, мог стать одной из лучших боевых машин в мире. В США вспомнили о предшественнике Т-14 «Армата». Чарли Гао написал для 19FortyFive о преимуществах российской разработки.

Автор отмечает, что разработку танка «Объект 195» начали в 1988 году в рамках опытно-конструкторской работы «Совершенствование-88». Конструкторы планировали создать машину, которая могла бы превзойти по параметрам защищенности и огневой мощи любой танк стран НАТО.

Для повышения живучести советские конструкторы выбрали лафетную компоновку с необитаемой башней. Также защищенность повышала комбинированная броня с динамической защитой и комплекс активной защиты. Т-95 получил раннюю версию динамической защиты «Реликт», которую устанавливают на современные российские танки.

Основным орудием танка «Объект 195» стала гладкоствольная пушка 2А83 калибра 152 миллиметра. Это позволяло использовать снаряды артиллерийских установок, включая ядерные боеприпасы. Основное орудие дополняла спаренная пушка 2А42 калибра 30 миллиметров. Также Т-95 получил современный прицельный комплекс. Радиолокационный прицел мог позволить танку поражать цели в условиях помех.

«Судя по всем вышеперечисленным характеристикам, Т-95 выглядит гораздо более мощным танком, чем Т-14. Т-14 имеет менее мощное основное и дополнительное вооружение, имеет меньше прицельных систем и имеет аналогичную броню», — резюмировал Гао.

Автор предположил, что возможности оборудования Т-14 превосходит характеристики приборов танка «Объект 195». По его мнению, «Армата» сможет эффективно противодействовать высокоточному оружию.

В октябре сообщалось, что государственные испытания танка Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
2А42
Армата
Реликт ДЗ
Т-95
Проекты
NATO
Ядерный щит
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