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«Роскосмос» лишит «Луну-25» всего европейского

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Автоматическая межпланетная станция «Луна-25»
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25».
Источник изображения: Роскосмос

«Роскосмос» в ответ на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства (ЕКА) с госкорпорацией по лунным программам лишит российскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» всего европейского, сообщает ТАСС.

«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее в Европе сообщили о прекращении сотрудничества с Россией по Луне.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал возобновить российскую лунную программу. По словам главы государства, она начнется с запуска АМС «Луна-25» к естественному спутнику Земли.

В том же месяце в «Роскосмосе» заявили, что «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома Восточный.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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