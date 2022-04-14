Европа объявила о прекращении сотрудничества с Россией по Луне

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о прекращении сотрудничества с Россией по Луне. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет, в частности, о планируемых российских лунных миссиях «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

«Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной», — пишет агентство.

Отмечается, что спецоперация России по защите Донбасса и «введенные в результате санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕКА осуществление запланированного лунного сотрудничества».

В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал возобновить российскую лунную программу. По словам главы государства, она начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли.

В том же месяце в «Роскосмосе» заявили, что «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома Восточный.