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Владимир Путин прокомментировал ситуацию, связанную с проведением специальной военной операции на Донбассе и Украине. По словам главы государства, он знаком с той дискуссией, которая идёт в обществе, а также за рубежом. Президент России указал на то, что многие люди спрашивают, нельзя ли ускорить ход операции, можно ли делать побыстрее.

Владимир Путин:

Можно. И это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность, к сожалению, так или иначе, связана с потерями.

По словам главы государства, задача России состоит в том, чтобы достичь всех намеченных целей и сделать это с минимальными потерями.

Владимир Путин подчеркнул, что военная операция будет продолжаться, исходя из этого, причём ритмично и спокойно:

Будем действовать по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом.

Глава государства также коснулся вопроса, связанного с началом операции. Президент Путин отметил, что столкновение с радикальными националистами, неонацистами, которые стали верховодить на Украине, было неизбежным. Эти силы обучались, вооружались, готовились к атаке. Именно поэтому и было принято решение о нанесении фактически упреждающего удара.

Ранее документы, добытые российскими войсками в ходе спецоперации, засвидетельствовали тот факт, что наступление украинской стороной на Донбасс, а впоследствии на Крым, готовилось. В документах отражены цели наращивания концентрации войск и нацбатальонов Украины от Мариуполя до Славянска (до уровня не менее 135 тысяч «штыков»). И опередила Россия вторжение украинских сил в ДНР и ЛНР буквально на считанные недели.