Филиппины получили два первых турецких боевых вертолета Т129В АТАК

6 апреля 2022 года на филиппинской авиабазе Вилламор в Маниле состоялась церемония официальной приемки военно-воздушными силами Филиппин двух первых боевых вертолетов Т129В АТАК производства турецкой государственной авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries (TAI), из шести заказанных. На церемонии присутствовал министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана. Это первая реализованная поставка турецких вертолетов Т129 за рубеж.

Церемония официальной приемки ВВС Филиппин двух первых боевых вертолетов Т129В АТАК производства турецкой государственной авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries (TAI) из шести заказанных. Вииламор (Манила), 06.04.2022 (с) министерство национальной обороны Филиппин

Напомним, что в декабре 2018 года министр Делфин Лорензана сообщил, что техническая рабочая группа (Тechnical Working Group - TWG) ВВС Филлиппин рекомендовала закупку 16 многоцелевых вертолетов Sikosrky S-70i International Black Hawk и восьми турецких боевых вертолетов TAI T129 ATAK. В мае 2020 года Лорензана заявил о предконтрактных переговорах с Турцией относительно закупки шести вертолетов Т129, и в июле 2020 года был подписан межправительственный контракт между Турцией и Филиппинами на поставку шести вертолетов Т129В на сумму 13,72724824 млрд филиппинских песо (269 млн долл), включая поставку вооружения, оборудования, запчастей, техническое обеспечение и подготовку личного состава.

Заключенный еще в 2019 году контракт на закупку для ВВС Филиппин 16 вертолетов S-70i c польской производственной линии Sikorsky c завода Sikorsky PZL-Mielec был успешно реализован, и теперь заказаны еще 32 вертолета S-70i. Однако продажа Турцией вертолетов Т129 Филиппинам и Пакистану столкнулась с препятствиями ввиду первоначального отказа США выдавать Турции экспортные лицензии в эти страны на устанавливаемые на Т129 американские двигатели LHTEC T800-4A (производятся в США компанией LHTEC (Light Helicopter Turbine Engine Company), являющейся совместным предприятием корпораций Rolls-Royce и Honeywell). Это стало одной из форм "наказания" Турции со стороны США за приобретение в России зенитных ракетных систем С-400.

Лишь в мае 2021 года стало известно, что Государственный департамент США оформил необходимые документы и лицензии для разрешения поставки Филиппинам шести турецких боевых вертолетов T129В АТАК, оснащаемых двигателями LHTEC T800-4A, что разблокировало контракт с Филиппинами, которые, таким образом, стали первым иностранным получателем вертолетов этого типа.

Доставка двух первых построенных для Филиппин вертолетов Т129В была произведена в Манилу двумя военно-транспортными самолетами Airbus A400M ВВС Турции 9 марта 2022 года, и теперь оба вертолета поступили на вооружение ВВС Филиппин. По начальным условиям контракта поставка первых двух вертолетов Т129В филиппинской стороне должна была быть произведена в сентябре 2021 года, второй пары - в феврале 2022 года, и третьей пары - в 2023 году, однако в итоге ввиду указанных политических проблем сроки реализации контракта сдвинулись на полгода. В ВВС Филиппин эти вертолеты войдут в состав 15-го ударного крыла.

Заключенный еще в 2018 году Турцией контракт на поставку 30 вертолетов Т129 Пакистану так и не был реализован, поскольку разрешение на поставку гораздо большего количества двигателей LHTEC T800-4A Пакистану (минимум 60 двигателей для 30 вертолетов Т129) требовало санкции Конгресса США, так как американское законодательство предполагает, что правительство должно уведомлять Конгресс о коммерчески лицензированных оборонных изделиях, если они связаны с крупными оборонными продажами за рубеж на сумму от 25 млн долл и более. В данном случае правительство США даже не стало подавать в Конгресс запрос ввиду сильных антитурецких настроений в американском Конгрессе.

Церемония официальной приемки ВВС Филиппин двух первых боевых вертолетов Т129В АТАК производства турецкой государственной авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries (TAI) из шести заказанных. Вииламор (Манила), 06.04.2022 (с) министерство национальной обороны Филиппин и @SOSUS