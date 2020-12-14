Филиппины получили первые шесть вертолетов S-70i

10 декабря 2020 года на филиппинской авиабазе Кларк состоялась официальная церемония ввода в состав военно-воздушных сил Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. На церемонии присутствовал министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана.

Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020 (с) Frances Mangosing / twitter.com/FMangosingINQ

Министерство национальной обороны Филиппин заключило в марте 2019 года с корпорацией Lockheed Martin (в состав которой входит сейчас Sikorsky) контракт на закупку 16 многоцелевых вертолетов S-70i International Black Hawk стоимостью 12,1 млрд песо (около 241,5 млн долл). Вертолет S-70i International Black Hawk представляет собой экспортную версию известного американского вертолета UH-60 Black Hawk и производится с 2010 года на принадежащем Sikorsky (Lockheed Martin) польском предприятии Sikorsky PZL-Mielec в Мелеце.

Первые пять вертолетов S-70i, изготовленных там для Филиппин, были доставлены на авиабазу Кларк рейсом самолета Ан-124-100 авиакомпании "Авиалинии Антонова" 9 ноября 2020 года, еще один вертолет был доставлен на Филиппины морским путем 27 ноября. Поставка остальных десяти S-70i по данному контракту спланирована на начало 2021 года.

Выступая на церемонии на авиабазе Кларк 10 декабря, министр Лорензана заявил, что планируется приобретение для ВВС Филиппин еще 16 вертолетов S-70i.

Со стороны bmpd напомним, что в ранее феврале 2018 года ВВС Филиппин заключили контракт с американской компанией Bell (входящей в состав корпорации Textron) на приобретение 16 многоцелевых вертолетов Bell 412EPI с канадской производственной линии, однако вскоре этот контракт был аннулирован президентом Филиппин Эдуардо Дутерте после того, как канадские официальные лица выразили обеспокоенность положением с правами человека на Филиппинах при правлении Дутерте. После расторжения данного контракта ВВС Филиппин рассматривали закупку нескольких других типов вертолетов схожего класса, включая российские Ми-171, южнокорейские KAI KUH-1 Surion и итальянские Leonardo AW139, однако в итоге выбор был сделан в пользу предложения Sikorsky (Lockheed Martin) и правительства США о поставке 16 вертолетов S-70i International Black Hawk.

Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020 (с) Frances Mangosing / twitter.com/FMangosingINQ

Видео (с) CNN Philippines: