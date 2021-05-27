Филиппины получат шесть турецких вертолетов Т129В АТАК

Как сообщают филиппинские ресурсы, министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана 24 мая 2021 года подтвердил наличие межправительственного твердого контракта с Турцией на приобретение шести боевых веротолетов Т129В АТАК производства турецкой государственной авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries (TAI) на сумму 269 млн долл.

Постер в честь церемонии отбытия в Турцию группы личного состава 15-го ударного крыла ВВС Филиппин, которая будет проходить на турецкой государственной авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries (TAI) в Анкаре курс подготовки на закупаемые Филиппинами турецкие боевые вертолеты TAI Т129В ATAK (c) 15-ео ударное крыло ВВС Филиппин

Пресс-секретарь министерства национальной обороны Филиппин Арсенио Андолонг позднее заявил, что поставка первых двух вертолетов Т129В филиппинской стороне ожидается в сентябре 2021 года, второй пары - в феврале 2022 года, и третьей пары - в 2023 году. Представитель TAI, однако позднее заявил, что поставка первых двух вертолетов Т129В Филиппинам будет произведена в ноябре 2021 года. Сообщается, что планеры первых двух вертолетов для Филиппин уже построены TAI.

24 мая 2021 года на страницах в социальных сетях 15-го ударного крыла (15th Strike Wing) ВВС Филиппин была распространена информация о состоявшейся церемонии отбытия в Турцию группы личного состава крыла, которая будет до августа проходить на TAI в Анкаре курс подготовки на вертолеты Т129В.

Напомним, что в декабре 2018 года министр Делфин Лорензана сообщил, что техническая рабочая группа (Тechnical Working Group - TWG) ВВС Филлиппин рекомендовала закупку 16 многоцелевых вертолетов Sikosrky S-70i International Black Hawk и восьми турецких боевых вертолетов TAI T129 ATAK. В мае 2020 года Лорензана заявил о предконтрактных переговорах с Турцией относительно закупки шести вертолетов Т129. Заключенный еще в 2019 году контракт на закупку для ВВС Филиппин 16 вертолетов S-70i (c польской производственной линии Sikorsky c завода Sikorsky PZL-Mielec) успешно реализуется, однако продажа Турцией вертолетов Т129 Филиппинам и Пакистану столкнулась с препятствиями ввиду отказа США выдавать Турции экспортные лицензии в эти страны на устанавливаемые на Т129 американские двигатели LHTEC T800-4A (производятся в США компанией LHTEC (Light Helicopter Turbine Engine Company), являющейся совместным предприятием корпораций Rolls-Royce и Honeywell). Это стало одной из форм "наказания" Турции со стороны США за приобретение в России зенитных ракетных систем С-400.

Лишь 17 мая 2021 года стало известно, что Государственный департамент США оформил необходимые документы и лицензии для разрешения поставки Филиппинам шести турецких боевых вертолетов T129В АТАК, оснащаемых двигателями LHTEC T800-4A, что разблокировало контракт с Филиппинами, которые, таким образом, станут первым иностранным получателем вертолетов этого типа.

Однако заключенный еще в 2018 году Турцией контракт на поставку 30 вертолетов Т120 Пакистану остается в "подвешенном" состоянии, поскольку разрешение на поставку гораздо большего количества двигателей LHTEC T800-4A Пакистану (минимум 60 двигателей для 30 вертолетов Т129) потребует санкции Конгресса США, поскольку американское законодательство предполагает, что правительство должно уведомлять Конгресс о коммерчески лицензированных оборонных изделиях, если они связаны с крупными оборонными продажами за рубеж на сумму от 25 млн долл и более. Но в данном случае такое разрешение остается маловероятным ввиду сильных антитурецких настроений в американском Конгрессе.