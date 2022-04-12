Рогозин рассказал о двух составляющих «концепции» развития космической сферы России

Глава российского космического ведомства подробно рассказал о планах на будущее, сотрудничестве с зарубежными партнерами и, конечно, участии России в программе МКС.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами Америки в космосе может восстановиться через 15-20 лет.

«Может быть, и Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю», — заявил он в интервью РИА Новости.

Руководитель ведомства также описал, какая концепция будет оптимальной для российской космической сферы: национальные миссии в ближнем космосе и международные — в дальнем. Таким образом, участие зарубежных партнеров в национальной орбитальной служебной станции (РОСС), которую видят альтернативой после возможного выхода из программы МКС, не предполагается: дело в том, что ей могут придать «прагматичный смысл и военно-прикладное значение».

«Что касается околоземных задач, то здесь, я думаю, можно в большей степени полагаться на национальные ресурсы. Российская Федерация после эйфории 90-х годов, когда царили «мир, дружба, жвачка», когда и появилась идея МКС, вернется к истокам создания пилотируемых станций, которые должны быть максимально функциональны и полезны стране», — уточнил он.

Пилотируемая космонавтика, по мнению Рогозина, необходима исключительно в случаях, когда нет возможности решить вопрос автоматическими системами и комплексами. Поэтому экипажи пилотируемых миссий будут лишь доставлять на новую станцию аппаратуру, устанавливать ее и проверять, а потом возвращаться на Землю. Сотрудничество с иностранными коллегами целесообразно во время миссий на другие небесные тела — Луну и Марс. «Такие полеты опасны, очень дорогостоящи и технически сложны. Здесь надо чувствовать плечо партнера», — подчеркнул гендиректор «Роскосмоса».

В случае если Россия с 2024 года перестанет участвовать в программе Международной космической станции, обязательства перед партнерами — США, Европой и Японией — все равно выполнят, речи о «демарше» не идет. Плюс нужно сохранить запущенные в прошлом году отечественные модули «Наука» и «Причал», найти вариант, при котором они смогут продолжить работу.

«Если будет принято решение о сворачивании нашей деятельности на МКС и развертывании российской орбитальной служебной станции (РОСС), то в соответствии с прописанными процедурами мы заранее оповестим партнеров. Соответственно, они должны будут принять решение. Если не согласятся и попытаются сохранить станцию без участия России, им потребуется компенсировать наше отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет. Возможно, они со временем появятся, но им придется потратить и деньги, и время, чтобы заместить Россию. Как у них получится — не знаю», — считает Рогозин. Он допустил, что зарубежные партнеры могли бы за рубли покупать у российской стороны «услуги по поддержанию станции» и ее «спасению».

Ранее «Роскосмос» получил письма от глав NASA, ESA и CSA на требование снять санкции против предприятий госкорпорации, чтобы продолжать сотрудничество по МКС. Поскольку ответы были «под копирку» ограничения не хотят отменять, Рогозин решил в скором времени доложить Владимиру Путину о своей позиции по Международной космической станции и участии в ней России.

Самые «естественные» партнеры «Роскосмоса» на сегодня — страны БРИКС, в частности Китай и Индия, отметил Рогозин. В ближайшие месяцы должна состояться его встреча с главами Китайского национального космического управления и Индийского национального космического агентства.