Россия запустила модуль «Причал» к МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с узловым модулем «Причал». Его должны пристыковать к многоцелевому модулю «Наука» 26 ноября.

На Байконуре состоялся старт ракеты «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал». Через девять минут после запуска головная часть в составе корабля и модуля должна отделиться от третьей ступени носителя.

Ракета выведет 8,18 тонны полезной нагрузки, что станет рекордом для «Союза-2» при запусках к МКС. Полет займет двое суток. Стыковку с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» хотят провести 26 ноября. Сейчас стыковочный узел «Науки» занимает аппарат «Прогресс МС-17». Его расстыковка намечена на 25-е число.

©roscosmos

«Прогресс М-УМ» создали на базе корабля «Прогресс» специально для того, чтобы доставить «Причал» к Международной космической станции. Для «Прогресса» это 171-й запуск.

©roscosmos

Корабль-модуль также привезет на борт станции около 700 килограммов разных дополнительных грузов. В их числе — ресурсная аппаратура, медицинское оборудование и стандартные рационы питания для экипажа.

Благодаря новому модулю Россия расширит возможности стыковок своих кораблей со станцией. Его можно будет применять для приема аппаратов серии «Союз-МС» и «Прогресс-МС» (до пяти кораблей одновременно). В будущем к модулю можно стыковать перспективный пилотируемый аппарат «Орел», первый запуск которого хотят провести в 2023-м.

«Причал» Источник изображения: roscosmos

Напомним, 21 июля состоялось другое знаменательное для «Роскосмоса» событие: долгожданный запуск к МКС многофункционального модуля «Наука», ставшего одним из самых больших в истории станции. С его помощью проводят научно-прикладные исследования и эксперименты.

«Наука» Источник изображения: roscosmos

Будущее самой станции остается туманным. В сентябре сообщалось, что NASA хочет продлить ее эксплуатацию как минимум на десять лет, хотя до этого говорили о возможном отказе от МКС примерно в середине десятилетия.

В октябре глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин скептично высказался об идее продления эксплуатации МКС. «Американцы сегодня на встрече со мной говорили о 2030 годе, во что слабо верится», — заявлял он.

В качестве альтернативы Россия рассматривает проект национальной орбитальной станции, которая будет существенно меньше МКС: ее массу оценивают примерно в 60 тонн. Предполагаемый срок начала строительства — 2027 год.