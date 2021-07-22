Россия запустила к МКС модуль «Наука»

«Роскосмос» запустил многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Это один из крупнейших модулей в истории Международной космической станции.

Состоялся долгожданный запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». Трансляцию миссии вы можете посмотреть на нашем сайте.

Старт ракеты-носителя «Протон-М» провели с пусковой установки № 39 стартовой площадки № 200 космодрома Байконур. Продолжительность активного участка полета ракеты до момента отделения составит 9,67 минуты.

Дальнейшее сближение со станцией осуществят при помощи двигателей «Науки». Выведение модуля в зону стыковки с МКС займет восемь суток. Сама стыковка запланирована на 29 июля, в 16:26 (мск).

«Наука» причалит на место «Пирса», который решили отстыковать и свести с орбиты. Его затопят в Тихом океане.

Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он позволит реализовать программу научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы. Масса комплекса — до 21 300 килограммов.

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Создание «Науки» и ее подготовка к запуску имеют долгую историю. Строить модуль начали еще в 1995-м. Сначала запустить его к МКС хотели в 2007 году, однако затем решили перенести миссию. Как оказалось, это было лишь началом длинного списка переносов и определения новых дат.

В 2013 году модуль решили отправить в Центр имени Хруничева, поскольку специалисты нашли металлическую стружку в топливной системе. Один из вариантов предполагал замену баков «Науки» на переделанные от разгонного блока «Фрегат». Позже модуль решили запустить со штатными баками.

Окончательное решение по модулю приняли недавно. В июне «Роскосмос» сообщил, что собрал и испытал модуль, головной обтекатель и переходный отсек в составе космической головной части. Позже выявили технические проблемы, которые потребовали дополнительных работ. В итоге запуск наметили на 21 июля.

Сейчас будущее российского сегмента МКС под вопросом. Россия хочет начать выход из проекта с середины десятилетия, однако возможны и другие варианты. Теоретически российская сторона может отказаться от планов покинуть программу, если получится договориться с зарубежными партнерами о коммерческой эксплуатации сегмента.

Если этого не произойдет, Россия полна решимости построить национальную орбитальную станцию. Кроме того, в СМИ периодически фигурирует информация о базе на Луне, которую могут создать вместе с Китаем. О том, что получится из этой затеи, рассказывается в нашем материале.