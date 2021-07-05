Войти
Naked Science

В пресс-службе «Роскосмоса» объяснили перенос запуска модуля «Наука» к МКС

302
0
+1
Источник изображения: naked-science.ru

Главный долгострой отечественной космонавтики, судя по всему, не отправится на орбиту в намеченные сроки — 15 июля, — и старт перенесут примерно на неделю. Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил, что при подготовке модуля «Наука» к запуску выявили замечания, которые необходимо устранить для обеспечения безопасности полета и надежности техники.

Согласно сообщению в официальном телеграм-канале Устименко, космический аппарат вернули в монтажно-испытательный корпус РКК «Энергия». Сколько времени потребуется на устранение выявленных менее чем за две недели до старта недочетов, неизвестно. От дальнейших комментариев представители государственной корпорации по космической деятельности отказались — пообещали лишь объявить длительность очередной задержки, как только появится возможность.

Вероятнее всего, во время одной из финальных проверок полезной нагрузки перед интеграцией в ракету-носитель по какому-то контрольному листу возникли замечания. Поскольку они связаны непосредственно с конструкцией многофункционального лабораторного модуля, для устранения необходимо снимать обтекатель. А это довольно продолжительный процесс, требующий неукоснительного соблюдения регламентов. Иными словами, совсем уж быстрым устранение замечания не будет.

«Да, такое случается. Современная космонавтика работает со сложнейшей техникой, требующая максимального внимания. И главное, над чем работают специалисты Роскосмоса — это обеспечение надежности», — объяснил Устименко.

Отметим, что первым о переносе старта МЛМ «Наука» сообщил в твиттере блогер Анатолий Зак. Он часто делится подробными инсайдами из российской ракетно-космической отрасли. Поскольку «Роскосмос» никак не комментирует опубликованную в таком формате информацию, ее остается рассматривать только как неподтвержденные слухи.

По информации Зака, задержка вызвана недостаточной защитой ряда датчиков на модуле. Причем отсутствие панелей экранно-вакуумной теплоизоляции на многих элементах «Науки» заметно по снимкам, опубликованным на официальном сайте РКК «Энергия» еще в конце июня. Компания тогда поделилась фоторепортажем из своего монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур, где МЛМ окончательно приводили в транспортную конфигурацию для установки на ракету «Протон-М».


МЛМ «Наука».
Источник: ©РКК «Энергия»
МЛМ «Наука».
Источник: ©РКК «Энергия»
МЛМ «Наука».
Источник: ©РКК «Энергия»
МЛМ «Наука».
Источник: ©РКК «Энергия»

По утверждению инсайдера, теплоизоляцию установить банально забыли, но в настолько халатное отношение сотрудников ракетно-космической отрасли с вековой историей верится с трудом. Без опровержения или подтверждения представителями «Роскосмоса» о достоверности подобных сведений сделать выводы нельзя. В любом случае очередную задержку запуска «Науки» сторонние источники оценивают в неделю, а госкорпорация пока не дает никаких сведений.

Напомним, создание модуля «Наука» началось в 1995 году, когда он еще не был отдельным проектом, а лишь собирался в качестве дублера модулю «Заря» («фундамент» МКС). После его успешного выведения в 1998 году запасной аппарат законсервировали при готовности на уровне 80%. В 2004 году о модуле вспомнили и предложили переоборудовать в орбитальную лабораторию. На протяжении следующих 16 лет сроки запуска «Науки» неоднократно переносили из-за технических трудностей.


Предполагаемые недочеты в изоляции внешних элементов модуля.
Источник: ©РКК «Энергия», Anatoly Zak, Twitter
Предполагаемые недочеты в изоляции внешних элементов модуля.
Источник: ©РКК «Энергия», Anatoly Zak, Twitter
Предполагаемые недочеты в изоляции внешних элементов модуля.
Источник: ©РКК «Энергия», Anatoly Zak, Twitter
Предполагаемые недочеты в изоляции внешних элементов модуля.
Источник: ©РКК «Энергия», Anatoly Zak, Twitter

Предполагается, что МЛМ станет последним обновлением российского сегмента Международной космической станции. С его добавлением к орбитальной лаборатории она получит четвертый специализированный исследовательский модуль. И первый полноценный отсек такого типа в российской части станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Похожие новости
08.11.2018
Гендиректор S7 Space: мы предложили Роскосмосу $2,5 млрд за ракеты, а в ответ — тишина
25.10.2018
Роскосмос готов направить в начале 2019 года делегацию в США для переговоров с главой NASA
19.11.2013
Космический завхоз
18.07.2013
Сгорел без работы
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
11.01.2011
В первом квартале года Россия планирует около 10 космических пусков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму