В пресс-службе «Роскосмоса» объяснили перенос запуска модуля «Наука» к МКС

Главный долгострой отечественной космонавтики, судя по всему, не отправится на орбиту в намеченные сроки — 15 июля, — и старт перенесут примерно на неделю. Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил, что при подготовке модуля «Наука» к запуску выявили замечания, которые необходимо устранить для обеспечения безопасности полета и надежности техники.

Согласно сообщению в официальном телеграм-канале Устименко, космический аппарат вернули в монтажно-испытательный корпус РКК «Энергия». Сколько времени потребуется на устранение выявленных менее чем за две недели до старта недочетов, неизвестно. От дальнейших комментариев представители государственной корпорации по космической деятельности отказались — пообещали лишь объявить длительность очередной задержки, как только появится возможность.

Вероятнее всего, во время одной из финальных проверок полезной нагрузки перед интеграцией в ракету-носитель по какому-то контрольному листу возникли замечания. Поскольку они связаны непосредственно с конструкцией многофункционального лабораторного модуля, для устранения необходимо снимать обтекатель. А это довольно продолжительный процесс, требующий неукоснительного соблюдения регламентов. Иными словами, совсем уж быстрым устранение замечания не будет.

«Да, такое случается. Современная космонавтика работает со сложнейшей техникой, требующая максимального внимания. И главное, над чем работают специалисты Роскосмоса — это обеспечение надежности», — объяснил Устименко.

Отметим, что первым о переносе старта МЛМ «Наука» сообщил в твиттере блогер Анатолий Зак. Он часто делится подробными инсайдами из российской ракетно-космической отрасли. Поскольку «Роскосмос» никак не комментирует опубликованную в таком формате информацию, ее остается рассматривать только как неподтвержденные слухи.

По информации Зака, задержка вызвана недостаточной защитой ряда датчиков на модуле. Причем отсутствие панелей экранно-вакуумной теплоизоляции на многих элементах «Науки» заметно по снимкам, опубликованным на официальном сайте РКК «Энергия» еще в конце июня. Компания тогда поделилась фоторепортажем из своего монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур, где МЛМ окончательно приводили в транспортную конфигурацию для установки на ракету «Протон-М».

МЛМ «Наука». Источник: ©РКК «Энергия»

МЛМ «Наука». Источник: ©РКК «Энергия»

МЛМ «Наука». Источник: ©РКК «Энергия»

МЛМ «Наука». Источник: ©РКК «Энергия»

По утверждению инсайдера, теплоизоляцию установить банально забыли, но в настолько халатное отношение сотрудников ракетно-космической отрасли с вековой историей верится с трудом. Без опровержения или подтверждения представителями «Роскосмоса» о достоверности подобных сведений сделать выводы нельзя. В любом случае очередную задержку запуска «Науки» сторонние источники оценивают в неделю, а госкорпорация пока не дает никаких сведений.

Напомним, создание модуля «Наука» началось в 1995 году, когда он еще не был отдельным проектом, а лишь собирался в качестве дублера модулю «Заря» («фундамент» МКС). После его успешного выведения в 1998 году запасной аппарат законсервировали при готовности на уровне 80%. В 2004 году о модуле вспомнили и предложили переоборудовать в орбитальную лабораторию. На протяжении следующих 16 лет сроки запуска «Науки» неоднократно переносили из-за технических трудностей.

Предполагаемые недочеты в изоляции внешних элементов модуля. Источник: ©РКК «Энергия», Anatoly Zak, Twitter

Предполагаемые недочеты в изоляции внешних элементов модуля. Источник: ©РКК «Энергия», Anatoly Zak, Twitter

Предполагаемые недочеты в изоляции внешних элементов модуля. Источник: ©РКК «Энергия», Anatoly Zak, Twitter

Предполагаемые недочеты в изоляции внешних элементов модуля. Источник: ©РКК «Энергия», Anatoly Zak, Twitter

Предполагается, что МЛМ станет последним обновлением российского сегмента Международной космической станции. С его добавлением к орбитальной лаборатории она получит четвертый специализированный исследовательский модуль. И первый полноценный отсек такого типа в российской части станции.