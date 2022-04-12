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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о ликвидации под Днепропетровском поставленных Украине из Европы C-300

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны РФ заявило, что ударом крылатых ракет "Калибр" на окраине Днепропетровска уничтожен дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который поставлен Украине из Европы.

"В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил", - сказал он.

Конашенков сообщил, что Украина получила эти С-300 от "одной из европейских стран".

Минобороны РФ не сообщило, из какой страны Украина получила С-300.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва отреагирует, если какая-то из стран НАТО поставит Украине боевые самолёты и системы ПВО. "Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем", - сказал Шойгу в тот день.

29 марта Шойгу сказал, что "практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны" Украины.

10 апреля Конашенков сообщал об уничтожении украинских систем С-300 в Николаевской и Харьковской областях.

На прошлой неделе власти Словакии сообщили, что передали Украине систему С-300.

США перебросят в Словакию зенитные ракетные комплексы взамен системы С-300, которая была отправлена на Украину, заявил президент США Джо Байден в прошлую пятницу.

С-300 - система ПВО дальнего действия, созданная в СССР в 1970-е годы, на ее базе разработано несколько модификаций, по сей день стоящих на вооружении как российских, так и зарубежных вооруженных сил.

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