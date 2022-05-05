Какими путями США и Европа доставляют ВСУ вооружение и боеприпасы

Эдуард Басурин заявил, что поставки оружия НАТО затянут конфликт на Украине

В Минобороны РФ заявили, что российские военные ударами высокоточного оружия воздушного и морского базирования уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые группировке ВСУ в Донбассе поставлялись иностранная военная техника и боеприпасы. «Газета.Ru» разбиралась, как оружие из стран НАТО попадает на Украину.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», - сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении железнодорожной подстанции во Львове, где находился эшелон с американскими 155-мм снарядами.

«Львовское направление - одно из основных в транспортной логистике поставляемых Украине западных вооружений. Ранее здесь располагался Прикарпатский военный округ ВС СССР с многочисленными полигонами (наиболее известный - Яворовский), армейскими складами и арсеналами. Сейчас Львовская область считается «тыловой» в ходе проведения российской спецоперации и представляется идеальным местом для приема иностранных вооружений с последующей отправкой в зону боевых действий», - рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Эксперт обратил внимание, что хотя формально небо Украины сейчас остается открытым, однако ни пассажирские, ни транспортные самолеты в нем не появляются после 24 февраля. И если до этого НАТО доставляло оружие авиацией напрямую в Киев и другие украинские города, то с началом специальной военной операции для этих целей используется только наземный транспорт, в том числе железнодорожный.

В польском городе Жешув, расстояние от которого до Львова составляет 146 км, была создана крупная логистическая база для хранения вооружений. Оружие и боеприпасы туда доставляются по воздуху. Задействованы военно-транспортные самолеты США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Далее техника доставляется по железнодорожной ветке Жешув - Львов.

Еще один транспортный коридор, который ведет во Львов - из Словакии, через Закарпатскую область и Ужокский перевал в Карпатах. Братислава уже поставила Киеву ряд вооружений, в том числе зенитный ракетный дивизион С-300, а также подписала контракт на ремонт и модернизацию поврежденной украинской бронетехники. Маршрут проходит из словацкого города Кошице до украинского Мукачево и далее во Львов. «Его уязвимость - Бескидский железнодорожный тоннель в горах, в случае повреждения которого этот маршрут будет заблокирован», - отметил Белоусов.

Крупная база хранения боеприпасов НАТО, предназначенных Украине, создана также в польском городе Люблин, откуда их переправляют в соседнюю Волынскую область (до областного центра, города Луцк, - около 230 км). Дальнейший транзит проходит через Ровенскую область, где складируется на общевойсковом полигоне Новая Любомирка и на других военных объектах.

«Точность российских ракет при выведении из строя объектов военной инфраструктуры ВСУ обусловлена тем, что все их координаты хорошо известны. Украинская армия размещает поступающие ей вооружения и боеприпасы на бывших советских складах. Все координаты этих объектов сохранились на картах российского Генштаба, поэтому достаточно заметить активность в перемещении грузов или живой силы, чтобы нанести прицельный удар», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

В советское же время Генштаб Вооруженных сил СССР отрабатывал пути перемещения войск и подвоза боеприпасов на случай боевых действий с НАТО, в том числе на территории граничивших с Советским Союзом стран, отметил эксперт.

«Те схемы были построены в западном направлении, но достаточно перевернуть карту и увидеть все возможные каналы поставок оружия. Соответственно, если раньше военным предстояло думать о защите транспортных коммуникаций, то сейчас стратегия строится на выведении их из строя», - добавил Шурыгин.

Задействована в схеме поставок оружия Украине и Румыния. Как сообщала румынская газета National, оно перевозится эшелонами со складов воинской части в Чорогырлэ, где в основном хранится старая техника, которая не используются в румынской армии.

«Маршруты поставок вооружений можно проследить по обратным маршрутам, которыми в Румынию вывозится из Украины сельхозпродукция. Для этого используется железнодорожный и автомобильный транспорт через Ивано-Франковскую область, а также баржи, которые курсируют по Дунаю», - отметил Белоусов.

При этом реальный объем военной помощи Запада украинской армии оценить достаточно сложно.

«Известно, что только США поставили Украине с начала года огромное количество вооружений, в том числе 600 ПЗРК «Стингер», 2600 ПТРК «Джавелин», 40 млн патронов, один миллион гранат, мин и снарядов, 70 бронеавтомобилей «Хамви». Новый пакет вооружений на сумму в $800 млн еще более внушителен. Вопрос лишь в его доставке на территорию страны, где проходит специальная операция. Одно дело - заявить о поставках, а другое - их осуществить», - рассказал «Газете.Ru» политолог Валерий Волков.

Как признал министр обороны США Ллойд Остин, Соединенные Штаты не имеют возможности контролировать, в чьи именно руки попадают поставляемые на Украину западные вооружения и военная техника. «В плане подотчетности мы на данном этапе вынуждены полагаться на украинцев, исходить из того, что они будут поступать правильно, будут действовать осмотрительно и осторожно, распределяя эти вооружения и отчитываясь за них», - заявил глава Пентагона на слушаниях в конгрессе США.

Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал «Газете.Ru», что часть этого оружия уже попала в распоряжение армии республики.

«Иностранных вооружений и боеприпасов у армии Украины достаточно много. Об этом можно судить по тому количеству, которое мы захватываем в качестве трофеев. И если в самом начале специальной операции это были единичные образцы, то с развитием наступления их счет пошел на сотни и больше. Мы периодически демонстрируем разные иностранные вооружения и боеприпасы, но точное количество называть не буду, чтобы не расстраивать американского военного министра. Оружие НАТО на Украине уничтожают. Или оно достается нашей армии. Поставки не помогут украинский армии выиграть, но они могут затянуть ход боевых действий», - рассказал Басурин.

Виктор Сокирко