Минобороны РФ заявило, что на территории Украины работали 30 подконтрольных США биолабораторий

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ заявило, что США создали на территории Украины сеть биолабораторий в 14 населенных пунктах.

"Благодаря спецоперации российских войск мировое сообщество получило доступ к информации о проводимых на Украине незаконных военно-биологических исследованиях. На ее территории сформирована сеть биолабораторий для проведения исследований и контроля за биологической обстановкой, включающая 30 биологических объектов в 14 населенных пунктах", - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов в рамках неформального заседания Совбеза ООН.

Ранее Кириллов заявлял, что, по оценке Минобороны РФ, в подконтрольных США биолабораториях на территории Украины "создавались компоненты биологического оружия".

10 марта Кириллов сказал, что биолаборатории США на Украине могли использоваться для разработки биологических материалов, способных избирательно поражать различные этнические группы.