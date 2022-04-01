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Названы особенности американского истребителя шестого поколения

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Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США.
Источник изображения: invoen.ru

Американский истребитель шестого поколения, который создают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), сможет управлять дронами. Обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал особенности перспективного самолета.

Издание отмечает, что перспективный истребитель может стать платформой, которая объединит пилотируемые самолеты пятого поколения F-22 и F-35 с беспилотниками. Считается, что NGAD сможет управлять ведомым беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Иствуд предположил, что перспективный самолет будет действовать вместе с беспилотником, который разрабатывают в рамках программы Skyborg. Также автор не исключает возможность NGAD управлять аппаратами X-61 Gremlin. Пилот самолета сможет использовать дроны для нанесения ударов и разведки.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США заявили, что перспективный бомбардировщик B-21 Raider получит ведомый беспилотник. Работы над дроном начнутся в ближайшие два года.

В ноябре 2021 года компания Northrop Grumman опубликовала видео, демонстрирующее перспективные проекты. В кадр попал самолет NGAD.

В апреле 2021 года ведомый беспилотник XQ-58A Valkyrie впервые выпустил из внутреннего отсека дрон ALTIUS-600.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-22
F-35
Х-61 Яхонт
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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