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В США раскрыли внешность нового истребителя

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Платформа нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD)
Платформа нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).
Источник изображения: www.thedrive.com

Внешность истребителя нового поколения показали в США. Компания Northrop Grumman опубликовала видео, демонстрирующее перспективные проекты. На запись обратило внимание издание The Drive.

Ролик длительностью 15 секунд демонстрирует рендер с летательными аппаратами компании Northrop Grumman. В кадр попали истребители, бомбардировщики и беспилотники. На видео можно рассмотреть внешность некоторых моделей, но подробности разработок производитель не раскрывает.

Компания продемонстрировала уже известные проекты и перспективные разработки. На видео можно увидеть условно пилотируемую платформу нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), облик перспективного ведомого беспилотника и беспилотный боевой самолет. Издание отмечает, что разработка похожа на концепт беспилотника X-47B.

Также на видео показали выпускающиеся летательные аппараты Northrop Grumman. В кадр попал самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye и разведывательный беспилотник MQ-4C Triton.

В октябре Военно-морские силы (ВМС) США показали концепцию палубного истребителя шестого поколения. Самолет разрабатывают в рамках программы NGAD. Перспективная разработка заменит истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet в 2030-х годах.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
E-2D
E2C
EA-18
F-18
Global Hawk
Super Hornet
X-47B
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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