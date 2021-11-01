ВМС США показали палубный истребитель шестого поколения

Военно-морские силы (ВМС) США показали концепцию палубного истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) на замену действующему самолету F/A-18E/F Super Hornet. Соответствующее изображение в Twitter выложил редактор Aviation Week Стив Тримбл.

Ожидается, что самолет F/A-XX, визуально напоминающий проект YF-23, в 2030-х годах должен заменить действующие палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet. Первый от последнего должны отличать, в частности, большие скорость и дальность полета, а также использование современных радаров. F/A-XX сможет выступать в качестве ведущего самолета для группы ведомых беспилотников.

NAVAIR has released new concept art of the F/A-XX, showing canards, a pseudo lambda/delta wing, and, I think, YF-23-style ruddervators (but they might be stabilizers.) The description also calls for more speed and range than F/A-18E/F Block III. https://t.co/ztebX38Mqo pic.twitter.com/c2LAlGqQSZ - Steve Trimble (@TheDEWLine) October 29, 2021



В июне издание The Drive сообщило, что разрабатываемый в рамках программы NGAD для Военно-воздушных сил (ВВС) США истребитель шестого поколения получит дорогую «китайскую» и дешевую «российскую» версии. Согласно публикации, в первом случае речь идет о самолете большой дальности полета, предназначенном для действий в районе Тихого океана. Во втором — об истребителе меньшей дальности для Европы.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

Иван Потапов