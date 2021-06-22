Войти
Lenta.ru

Истребитель шестого поколения ВВС США получит дешевую «российскую» версию

241
0
0
Источник изображения: Фото: United States Air Force

Разрабатываемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance program (NGAD) для Военно-воздушных сил (ВВС) США истребитель шестого поколения получит дорогую «китайскую» и дешевую «российскую» версии, сообщает The Drive.

Согласно американскому изданию, в первом случае речь идет о самолете большой дальности полета, предназначенном для действий в районе Тихого океана. Во втором — об истребителе меньшей дальности для Европы.

The Drive пишет, что NGAD будет частично многоцелевым самолетом, способным поражать воздушные и наземные цели. Издание отмечает, что по своим задачам истребитель шестого поколения напоминает первый в мире самолет пятого поколения F-22 Raptor, от которого Пентагон планирует отказаться. Тем не менее, согласно The Drive, первый от второго будет отличать увеличенная дальность полета и большая боевая нагрузка.

Издание отмечает, что производство истребителей меньшей дальности обойдется дешевле, чем самолетов большей.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
24.02.2021
Тяжелый убийца
10.01.2017
Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
02.11.2016
По мотивам МиГ: Китай впервые показал публике истребитель пятого поколения
17.06.2015
Перетягивание платформы
07.10.2010
Отношения с Индией в сфере ВТС имеют особое значение для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 02:58
  • 5
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 22.06 01:55
  • 16
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 22.06 01:08
  • 12
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 22.06 00:04
  • 4
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 21.06 23:53
  • 5
МС-21-200 или МС-21-400 — куда идти дальше, покажет время
  • 21.06 22:35
  • 2
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 21:03
  • 100
Есть ли будущее у танков?
  • 21.06 21:01
  • 1
Рособоронэкспорт повышает уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью
  • 21.06 21:01
  • 15
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 21.06 21:01
  • 1
23-27 августа 2021 года VPK.name в качестве информационного партнера проведет трансляцию выпусков Видеодневника инноваций форума “Армия-2021”.
  • 21.06 21:00
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил о возможном выпуске вечных облигаций для оборонных предприятий
  • 21.06 18:08
  • 18
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 16:52
  • 2
Названы первые жертвы испытаний американского гиперзвукового оружия
  • 21.06 16:52
  • 6
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 21.06 16:29
  • 1
Учет товарно-материальных ценностей