Войти
Lenta.ru

Ведомый F-22 и F-35 впервые выпустил ведомого

477
0
0
Источник изображения: Фото: U.S. Air Force

Малозаметный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie («Валькирия)» Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США, который заявляется в качестве потенциального ведомого истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS-600, сообщает The Drive.

Согласно изданию, данные летные испытания стали шестыми для XQ-58A Valkyrie. The Drive отмечает, что принимавший в них участие БПЛА имеет номер 15-8003. Согласно изданию, ALTIUS-600 может, в частности, получать системы видеонаблюдения и радиотехнической разведки, а также небольшие бомбы.

Издание напоминает, что недорогие малозаметные XQ-58A Valkyrie созданы компанией Kratos в рамках программы Low-Cost Attritable Aircraft Technology (LCAAT) Исследовательской лаборатории ВВС США, предполагающей интеграцию с проектами Skyborg («Скайборг») и Golden Horde («Золотая Орда»).

Согласно The Drive, кроме ALTIUS-600, ведущий БПЛА может переносить, в частности, ракеты AGM-176 Griffin, а также бомбы GBU-44/B Viper Strike и GBU-69/B Small Glide Munition (SGM).

В июне 2020 года издание написало, что отличительной особенностью беспилотников, создаваемых в рамках проектов Skyborg, выступает их невысокая стоимость и способность в составе роя принимать участие в массированных атаках на объекты противника, обеспечивающие поддержку противоракетной обороны (ПРО).

В октябре 2019 года в ходе третьего испытательного полета демонстратор XQ-58A Valkyrie, который должен стать ведомым напарником истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, получил повреждения.

В марте того же года демонстратор XQ-58A Valkyrie в небе над военным испытательным полигоном Юма (Аризона) совершил свой первый полет.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Kratos Defense
Проекты
2020-й год
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
29.01.2020
В США возобновились испытания беспилотного ведомого XQ-58 Valkyrie
12.07.2016
Владимир Михеев: истребитель 6-го поколения вооружат электромагнитными пушками
04.12.2013
Как Китай планирует использовать Су-35 ("The Diplomat", Япония)
11.03.2013
С места в карьер. Турецкий истребитель пятого поколения
09.03.2010
Пентагон составил тридцатилетний план развития авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ