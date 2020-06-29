Войти
Lenta.ru

США показали применение ведомого F-35

639
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США выпустила презентацию, в которой рассказывается о сценариях применения небольших малозаметных беспилотных разведывательно-ударных летательных аппаратов в рамках программы Skyborg, которые могут стать ведомыми истребителей F-35 Lightning II. На соответствующий ролик обратило внимание The Drive.



В презентации отмечается, что создаваемые в рамках Skyborg беспилотники должны отвечать принципам открытой архитектуры (модульная конструкция), отказоусточивости и автономности. Такие дроны должны уметь работать в условиях радиоэлектронной борьбы и проникать в контролируемые противником зоны противовоздушной обороны (ПРО).

Отличительной особенностью данных беспилотников называется их невысокая стоимость и способность в составе роя принимать участие в массированных атаках на объекты противника, обеспечивающие поддержку ПРО. The Drive отмечает, что одним из дронов, отвечающих концепции Skyborg, является демонстратор XQ-58A Valkyrie.

В октябре 2019 года в ходе третьего испытательного полета демонстратор XQ-58A Valkyrie, который должен стать ведомым напарником истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, получил повреждения.

В марте того же года демонстратор XQ-58A Valkyrie в небе над военным испытательным полигоном Юма (Аризона) совершил свой первый полет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
13.01.2020
Baltnews (Латвия): непревзойденная мощь. Какое оружие России потрясло мир в 2019 году
18.07.2019
Юрий Борисов: у директорского корпуса не должно быть соблазна, что спишут все их долги
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
16.02.2018
Сирия не важна: для чего Израиль бережет F-35
28.08.2013
Россия начала разработку беспилотного истребителя нового поколения
18.07.2011
Медведев взялся за устаревший ВПК ("Christian Science Monitor", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 21:31
  • 19
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"