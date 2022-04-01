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Интерфакс-АВН

В мероприятиях контрольной проверки в войсках ЮВО будет задействовано свыше 150 вертолетов армейской авиации

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Ми-8АМТШ
Ми-8АМТШ.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ростов-на-Дону. 31 марта. ИНТЕРФАКС - В мероприятиях контрольной проверки за зимний период обучения в войсках Южного военного округа (ЮВО) с мотострелковыми подразделениями общевойсковых армий на общевойсковых полигонах будут задействованы свыше 150 вертолетов армейской авиации, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На учениях будут отработаны действия войск с применением подразделений тактического воздушного десанта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ для переброски тактического воздушного десанта мотострелковых подразделений и морской пехоты. Безопасность воздушных коридоров на учениях обеспечат экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 и транспортно-боевых Ми-35.

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