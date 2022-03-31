Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетами складов армии Украины в Хмельницкой и Донецкой областях

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России сообщило о ракетных ударах по украинским складам в Хмельницкой и Донецкой областях, уничтожении штаба сил специальных операций Украины в Николаевской области.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе", - сказал официальный представитель Минобороны РФ на брифинге в среду.

Староконстантинов, Хмельницкий - города в Хмельницкой области Украины.

"Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области", - сказал Конашенков.

Ранее российское военное руководство заявило, что основные задачи спецоперации на Украине выполнены, назвало главной целью взятие под полный контроль Донбасса.

"В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины", - сообщил Конашенков.

По его словам, за сутки российскими военными уничтожены 10 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное.

Конашенков сообщил, что российские самолеты и ракетные войска в течение дня ликвидировали 64 военных объекта Украины.

"Среди них четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса - один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два - "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска", - сказал Конашенков.

Он сказал, что также уничтожены три украинские установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов вооруженных сил Украины.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны России.