Бесполетное право

Украинская армия лишилась более сотни боевых самолетов и около семи десятков вертолетов

Специальная военная операция идет уже четвертую неделю, с неуклонным нарастанием активности ВКС России при одновременном снижении интенсивности полетов украинской авиации и огня средств ПВО. За этими фактами стоит простая логика вооруженного конфликта с высокотехнологичным противником: чем слабее вражеская противовоздушная оборона, тем выгоднее становится применение боевых самолетов и вертолетов по целям, которые также могут быть уничтожены управляемыми ракетами комплексов «Калибр», «Искандер» и им подобных.

Эта же логика объясняет, почему наша тактическая авиация имела ограниченное применение в первые дни и недели операции: тогда существовала большая опасность для жизни летчиков, исходившая от зенитно-ракетных комплексов и перехватчиков ВСУ. Поэтому в первую очередь были задействованы крылатые ракеты большой дальности семейства 3М14 из состава комплексов морского базирования «Калибр» и близкие им по конструкции X-555 и X-101 для стратегической авиации, а также наземные оперативно-тактические ракетные комплексы.

Подсчеты Пентагона

Согласно подсчетам Пентагона, за первые пару дней операции российскими военными выпущено 160, а по состоянию на 12 марта – более 810 крылатых и баллистических ракет. Большинство с высокой точностью поразило объекты военной структуры Украины. Так, например, согласно зарубежным источникам, ОТРК «Искандер» использовался для поражения укрепленных объектов на военном аэродроме близ Житомира.

Ближе к середине марта отдельные иностранные наблюдатели стали рассуждать о снижении интенсивности пусков, в качестве причины называя исчерпание российских арсеналов высокоточного оружия. На самом деле, вопрос стоит иначе. Зачем тратить дорогостоящие управляемые ракеты, если оставшиеся цели можно уничтожить гораздо менее затратным способом – снарядами ствольной и реактивной артиллерии, свободнопадающими авиабомбами с самолетов фронтовой авиации.

Выскажем предположение: в дальнейшем все больше боевой работы по выбиванию остающихся на Украине стационарных объектов военной инфраструктуры, а также танков, бронемашин, артиллерии, автомобильной и специальной техники, будет вестись самолетами и вертолетами с применением свободнопадающих авиабомб и неуправляемых ракет. Одновременно вырастет роль беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для ведения разведки и корректировки артогня, а также способных самостоятельно наносить ракетно-бомбовые удары. Данный тренд уже прослеживается по выкладываемым в открытый доступ фото- и видеоматериалам, с запечатленной на них броне- и автомобильной техникой ВСУ, уничтоженной ударами с воздуха и артиллерией.

ПВО подавлена, авиация уничтожена

На мартовских брифингах МО РФ прозвучало: в ходе спецоперации Вооруженные силы России уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима. А система ПВО страны лишилась более 160 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и 70 радиолокационных станций (РЛС), фактически утратив способность действовать как единая сила.

По сравнению с февралем в текущем месяце отмечается значительное снижение числа самолето-вылетов ВВС Украины. Это связано с тем, что практически все военные аэродромы разбиты. Многие из них подверглись массированным ракетным ударам в конце февраля. Как показали последующие события, персонал отдельных авиабаз сумел восстановить разрушенные взлетно-посадочные полосы, снова сделав возможным проведение взлетно-посадочных операций. Отмечались случаи, когда уцелевшие после ракетных ударов самолеты и вертолеты ВВС Украины были перебазированы с разбитых аэродромов на другие, а иногда продолжали боевую работу, используя гражданские аэропорты.

Согласно международным справочникам, по состоянию на прошлый год ВВС Украины насчитывали 26 истребителей Су-27 и 16 МиГ-29, 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и 13 штурмовиков Су-25. По всей видимости, здесь приводятся данные только по боеготовой на тот момент технике. Ведь по данным за 2008 год, Украина имела 116 истребителей, 36 штурмовиков и столько же фронтовых бомбардировщиков, не считая разведчиков Су-24МР. Взяв курс на интеграцию с Западом, в 2014 году киевский режим окончательно отказался от всякого военно-технического сотрудничества с Россией, и тем самым фактически обрек свою боевую авиацию на медленное самоуничтожение. Специальная военная операция лишь добила ее жалкие остатки.

По состоянию на середину марта фиксируются лишь единичные вылеты самолетов ВВС Украины. Тогда как российская авиация все реже встречает организованное огневое противодействие, оно нарастает в отношении уцелевших украинских самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Согласно брифингу МО РФ от 13 марта, в тот день над н.п. Любимовка был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24 ВВС Украины и два беспилотных летательных аппарата. Всего на тот момент потери ВСУ включали 99 самолетов и 128 БЛА, причем потери беспилотников за две недели марта выросли вдвое.

По сводкам Минобороны

На брифинге 16 марта генерал-майор Игорь Конашенков сказал в воздухе или ликвидированы на земле 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожены 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин. «За прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил сбиты два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники».

Для уничтожения объектов военной инфраструктуры Украины российская авиация применяет высокоточные крылатые ракеты, в том числе семейства Х-31. Кадр из видео Министерства обороны РФ

Пожалуй, самые крупные потери ВСУ в текущем месяце пришлись на 5–6 марта. На брифинге МО РФ прозвучало: «Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний день и неполный сегодняшний Военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета». Согласно другой сводке, только 5 марта в воздухе было сбито 4 Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и еще один Су-25 в районе Нежина.

Среди других важных сообщений от официального представителя МО РФ примечательно заявление от 6 марта. «Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса». Вскоре местные наблюдатели стали сообщать о серии мощных взрывов на заводах под Киевом, Харьковом, Житомиром и других городах страны.

Мы пока не располагаем всеми подробностями того, как ВКС России завоевало господство в воздухе над Украиной. Есть лишь отдельные материалы от ряда надежных источников по событиям конца февраля – начала марта. К таковым можно причислить информацию, опубликованную в «Российской газете», печатных органах МО РФ, наградные листы на сайте «Герои страны» и в других официальных источниках.

Майор Дудин

Среди удостоенных правительственными наградами участников специальной военной операции – штурман истребительного авиационного полка майор Дудин. Имеет налет свыше 1500 часов, включая выполненный в ходе контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Согласно информации МО РФ, Виктор Анатольевич выполнил первый вылет утром 24 февраля.

«В ходе боевого патрулирования по прикрытию наступающей группировки войск он обнаружил истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины. Умело выполнив воздушный маневр, Виктор Дудин с первого захода в дуэльном бою уничтожил вражеский самолет, предотвратив нанесение удара по нашим войскам».

Далее в наградном листе говорится, что спустя два дня российскому авиатору была поставлена задача поразить мобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» Вооруженных сил Украины. «Сложность выполнения задачи заключалась в наличии в районе патрулирования действующей системы противовоздушной обороны противника. Умело применяя полученный боевой опыт, Виктор Дудин смело и решительно пошел на сближение с районом действия украинских ЗРК. На предельно малой высоте 400 м, обозначив себя в радиолокационном поле противника, самолет российских военно-воздушных сил вышел в район поражения цели. После включения украинской установки «Бук-М1» Виктор Дудин мгновенно поразил ее ракетой, одновременно уходя из зоны поражения других ЗРК».

Следующий бой датируется 28 февраля: майор Дудин в составе пары истребителей вылетел на перехват двух украинских самолетов Су-27, которые приближались для нанесения авиационного удара. «На высоте 10 тысяч метров, искусно выполнив маневр и заняв выгодное положение, Виктор Дудин, продемонстрировав высочайшее мастерство, первой ракетой поразил противника. Затем пара российских истребителей, обнаружив второй уходящий самолет, поразила его перекрестным огнем».

В первый день марта, при осуществлении боевого патрулирования по контролю воздушного пространства, майор обнаружил украинский истребитель Су-27. «Используя эффект внезапности, он первым пуском ракеты уничтожил воздушную цель».

Указом Президента России от 4 марта 2022 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания» Виктор Дудин удостоен звания Героя Российской Федерации.

Капитан Панкратов

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов с первого дня проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по прикрытию отдельной мотострелковой бригады от авиации противника.

28 февраля 2022 года в планах Вооруженных сил Украины значилось нанесение авиаудара по району сосредоточения бригады. Для ограждения от средств ПВО в район расположения российских войск выдвинулась диверсионно-разведывательная группа противника, направленная для уничтожения боевых машин зенитного ракетного дивизиона.

Заметив наступление диверсантов, Алексей Станиславович дал команду дивизиону занять оборону и вступил в бой с врагом. В ходе обороны зенитных ракетных комплексов Алексей Панкратов увидел в небе вражеские самолеты. В результате грамотных действий метким огнем Алексея Панкратова были сбиты один Су-25 и три ударных беспилотника «Байрактар», что позволило не допустить атаки с воздуха по позициям российских мотострелков. На следующий день силами дивизиона под непосредственным руководством Панкратова было уничтожено еще два вражеских «Байрактара».

Указом Президента России от 4 марта 2022 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания» Алексей Панкратов удостоен звания Героя Российской Федерации.

Старший лейтенант Максимов

Как видится специальная военная операция украинским военнослужащим, можем судить по интервью с пленным летчиком Андреем Максимовым. В 2020 году окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба (образовано на базе Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков, основанного в 1930 году). В первый день боевых действий получил задание: вывести из-под удара авиационную технику, расположенную на аэродроме, подвергнувшемся ракетному обстрелу. Затем выполнял боевые вылеты на штурмовике Су-25, первый – по переправе к северу от Киева, 40 км от белорусской границы. При полете к цели сбили ведущего, и Максимову пришлось действовать самостоятельно.

Второй вылет – бомбардировка моста в Херсонской области. Третье задание выполнить не удалось. На подлете к цели самолет попал под обстрел средств ПВО, летчику пришлось выполнять маневры по уклонению от выпущенных по нему ракет. Последний вылет датируется 26 февраля, задача: нанесение ракетного удара по Антоновскому мосту возле города Херсона. В непосредственной близости от цели по самолету была выпущена зенитная ракета, причинившая самолету значительные повреждения.

Раненый летчик катапультировался, спустился на парашюте в районе расположения российских войск, откуда его отвезли в госпиталь для оказания медицинской помощи. Максимов считает, что ему повезло: многие боевые товарищи погибли в ходе боев, в том числе и те летчики, кто не стал катапультироваться из поврежденных самолетов, страшась попасть в плен к россиянам.

Известно, что среди погибших присутствует и полковник Александр Оксанченко – опытный летчик с более чем 2000 тысячами часов налета, участник так называемой антитеррористической операции на Донбассе. Прославился показательными выступлениями на нескольких международных авиашоу. Его Су-27 был сбит над Киевом 25 февраля. Через три дня Оксанченко было посмертно присвоено звание «Герой Украины».

Как погиб этот летчик пока до конца не ясно. Возможно, его самолет поразила украинская ракета. Согласно утверждениям российской стороны, ПВО Украины фактически перестало выполнять свою функцию как система практически сразу после начала спецоперации. Однако ЗРК С-300ПС и «Бук-М1» ввиду их высокой мобильности были уничтожены не сразу. Лишившись надежного централизованного управления и актуальной информации о воздушной обстановке от сети внешних РЛС, зенитные расчеты действовали разрозненно, целиком полагаясь на собственные (штатные) средства обнаружения. В результате пуски порой осуществлялись без уточнения государственной принадлежности той или иной воздушной цели, что привело к случаям поражения самолетов и вертолетов ВВС Украины.

Владимир Карнозов