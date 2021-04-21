Блицкриг как форма суицида

Во что выльются российские учения при попытке Украины захватить Донбасс

В последние дни Украина нарастила свою группировку на линии соприкосновения с Донбассом до 90 тысяч военнослужащих, что составляет более трети ВСУ. Подготовлено несколько ударных оперативно-тактических групп общей численностью 2450 танков, БТР, БМП, бронированных автомобилей, 2000 артиллерийских установок, РСЗО, минометов. Столь мощный бронированный кулак говорит о том, что воевать Украина собралась не с мятежными республиками, а с Россией – и это подтвердили своими голосами 308 депутатов Рады.

Направление главного удара – Донбасс

Близ линии боевого соприкосновения развернуто пять самоходных пусковых установок войсковой зенитной ракетной системы С-300В1. Зачем Украине выставлять ЗРК против одного устаревшего боевого самолета и двух учебных, имеющихся в распоряжении ДНР и ЛНР? Дело в том, что батарея С-300В1 легко интегрируется в единую эшелонированную систему ПВО с состоящими на вооружении ВСУ самоходными ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ЗРК С-300ПС. Это означает, что Генштаб украинской армии предполагает не только ответные ракетно-артиллерийские удары 1 и 2-го армейских корпусов Народной милиции ЛДНР совместно с РСЗО «Смерч», но и действия против российских ВКС. Суммарный боекомплект переброшенных в Донбасс комплексов ПВО, по самым скромным оценкам, может составлять до 200 зенитных управляемых ракет.

То есть суицидальные настроения окончательно овладели украинской элитой, захватившей власть в Киеве. Та в свою очередь накачала предвоенной истерией и предвкушением легкой победы население. По данным опроса InfoSapiens, 42 процента украинских респондентов согласились с необходимостью проведения ВСУ военной операции в Донбассе, против войны выступили только 25 процентов. Мало того, украинское общество не прочь вернуть военным путем и Крым – за такой немыслимый расклад выступили 37,4 процента респондентов.

Кажущийся немыслимым и утопичным вопрос возвращения Крыма разбивается о любую логику сопоставления сил в назревающей региональной войне. Однако суицидальный синдром иррационален, а хаотичные военные закупки именно морских средств передвижения говорят о том, что расправившись с Донбассом, киевская клика планирует идти на Крым.

Коррупционная составляющая

Спешно принятая в марте по указке западных кураторов новая оборонная стратегия Украины, где населению отводится роль сопротивления против российской агрессии, выглядит пораженческой. Однако настроения, царящие в публичном пространстве, боевые и даже задорные. Это напоминает инфантильные фантазии ребенка, предвкушающего однозначную победу в морском бою.

Видимо, именно подобное настроение и отражается на спонтанных, ничем иным кроме инфантилизма не объяснимых закупках разных типов вооружений, зачастую бесполезных. Никакого четкого оборонного планирования в этих приобретениях не прослеживается. Десятки закупленных Украиной катеров в условиях морского боя с так называемым агрессором станут либо легкими мишенями ракетных комплексов, либо вообще «белыми слонами», проводящими все время у причала – ведь жизненный цикл корвета водоизмещением 1500 тонн и даже катера гораздо дороже самой закупки. Он требует колоссальных расходов на боевую подготовку и функционирование экипажей, топливо и содержание оружия, ремонтную инфраструктуру. Так что боевая ценность в этой связи существенно ниже ценности коррупционной.

“ Разведывательные полеты английских RC-135 вдоль линии соприкосновения в Донбассе говорят о том, что НАТО снабжает военных Украины всем спектром боевой информации ”

Обогатятся те, кто близок к распределению оборонных заказов, а пострадает украинский народ. Главное, что ВПК НАТО в плюсе. Лоббисты военной индустрии, засевшие в Пентагоне, такие как генералы Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и Ллойд Остин, глава Пентагона, убедили в телефонных разговорах с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и министром обороны Украины Андреем Тараном своих украинских коллег, что Запад в случае чего поможет. И что Донбасс – хрупкий орешек. После него, мол, открывается прямая дорога на Крым.

Корветы типа ADA, которые Украине планируют поставить турки, легко уязвимы без мощной авиации и развитой системы ПВО. Зато хорошо работает традиционная схема распила оборонного бюджета Украины с помощью турецких контрагентов. Контракт на закупку пяти корветов типа ADA стоимостью 250 миллионов долларов каждый уже подписан 16 октября 2020 года. Кстати, в составе ВМС Турции таких корветов всего четыре. В составе ВМС США – всего 12 катеров «Марк-6», Украине же буквально спихнули целых шестнадцать.

Но те же 16 катеров «Марк-6» производства SAFE BoatsInternational с 25-мм пушками, купленных за 600 миллионов долларов, годны максимум для действий в прибрежных водах с небольшой группой спецназа на борту или для какой-нибудь провокации вроде попытки приближения к Крымскому мосту. Диверсия, безусловно, будет предотвращена в зародыше. Несмотря на то, что катер «Марк-6» имеет массу 65 тонн и может быть доставлен к Азовскому морю скрытно по суше, в море вся эта флотилия будет уничтожена одним залпом противокорабельных ракет Х-35 с БРК «Бал» или «Оникс» с БРК «Бастион», находящихся на вооружении Черноморского флота.

И все же недооценивать подготовительные действия ВСУ к войне и явное участие НАТО в размораживании гражданской войны нельзя. Разведывательные полеты английских RC-135 вдоль линии соприкосновения в Донбассе говорят о том, что НАТО снабжает ВСУ всем спектром информации. Не вызывает сомнения, что в украинский генштаб поступают и разведданные с орбитальных военных спутников США. Разгрузка американским сухогрузом Ocean Glory в порту Одессы 350 тонн военного снаряжения, включая 35 армейских внедорожников «Хаммер», – еще один показательный штрих в подготовке ВСУ удара по Донбассу. Правда, учитывая прихотливость «Хаммеров», они могут пригодиться только после окончания весенней распутицы.

«Смерчем» дело не закончится

Россия, видя, что происходит вблизи ее границ, развернула учения в Западном военном округе и на Черноморском флоте. По данным Минобороны РФ, на маневрах будут отработаны действия при налете авиации противника, использование средств разведки и беспилотных летательных аппаратов. По словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, перемещения российских войск осуществляются Москвой на собственное усмотрение и не несут угрозы другим странам.

Однако нетрудно предположить, что провокации ВСУ в рамках предполагаемого блицкрига безответными не останутся. Ведь промолчать в условиях начала активной фазы противостояния Россия не сможет и в силу внутриполитических причин. Подавление противоракетного зонтика ПВО ВСУ штатным вооружением непризнанных республик, видимо, не удастся. Россия для успешного выполнения данной задачи скорее всего предоставит армейским корпусам ЛДНР военно-техническую помощь и специалистов, что будет самым адекватным ответом на прямое участие стран НАТО в эскалации конфликта. В рамках подобной помощи может быть рассмотрено дооснащение корректируемыми/управляемыми реактивными снарядами большей дальности боекомплектов РСЗО «Смерч».

Асимметричным же ответом на предоставление ВСУ противотанковых комплексов FGM-148 Javelin и ударно-разведывательных БЛА Bayraktar TB2 может стать привлечение самых современных комплексов РЭБ и предоставление новейших модификаций ЗРК «Панцирь» в качестве неотложной помощи силам обороны Донбасса в противодействии ударным и разведывательным беспилотникам.

В 2015 году Минобороны РФ был принят на вооружение новый комплекс «Панцирь-С2» с улучшенными характеристиками, а в 2016-м закончена разработка комплекса «Панцирь-СМ». В нем за счет применения вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания дальность поражения целей увеличена до 40 километров.

Поставки армейским корпусам республик дополнительных боевых машин 9А52/-2 «Смерч» и помощь в обороне морских рубежей могут стать одной из приоритетных задач в случае перекрытия устья Днестра и морской атаки с района Мариуполь – Бердянск.

В случае угрозы Крыму, а скапливание украинских сил уже замечено и на Херсонско-Николаевском направлении, Россия будет вынуждена квалифицировать ситуацию как критическую и угрожающую ее национальной безопасности. Это повлечет за собой совершенно иную реакцию и полноценное привлечение ВС и ЧФ к деблокировке Приднестровья и отражению атаки на территории России. Не исключено и взаимодействие с прокси-силами симпотизантов на территории самой Украины, предоставившей директивой президента Зеленского свое воздушное пространство для полетов боевой авиации НАТО, а свою территорию превратившей в огромный полигон перманентного хаоса.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года