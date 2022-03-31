Истребители F/A-18 Hornet Корпуса морской пехоты США перебазируются в Прибалтику

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Соединенные Штаты вовсю пользуются сложившейся в Европе ситуацией, продолжая наращивать военное присутствие под предлогом необходимости укрепления "восточного фланга НАТО". Большое внимание в последнее время Пентагон уделяет и воздушной составляющей, перебрасывая в Старый свет авиацию.

США постепенно наращивают парк боевой авиации, размещая ее в странах Восточной Европы. Как поясняют в Пентагоне, это никак не связано с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Также американцы клянутся, что не будут применять авиацию против российских войск. По их словам, все это делается "на всякий случай", ну и для защиты стран, которые в ней (защите) якобы нуждаются.

За последние дни Пентагон дважды объявлял о переброске в Европу самолетов. Сначала официальный представитель Минобороны США Джон Кирби сообщил, что в Германии на авиабазе Шпангдалем теперь будут базироваться шесть самолетов РЭБ EA-18G Growler из состава ВМС США, а сегодня уведомил о переброске в Европу истребителей.

Согласно сообщению, в Восточную Европу передислоцируются истребители F/A-18 Hornet Корпуса морской пехоты США в количестве около десяти единиц и несколько военно-транспортных C-130. Постоянное дислокации в Пентагоне не называют, но базироваться они будут в Прибалтике, вероятней всего в Литве, так как там располагаются подразделения американских морпехов.

(...) примерно 10 истребителей F-18 Корпуса морской пехоты (...) и пара военно-транспортных самолетов C-130 (...) будут передислоцированы в Восточную Европу. Точное место назначения я пока назвать не могу, но они будут передислоцированы

- заявил Кирби.