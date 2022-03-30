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ЦАМТО

Сергей Шойгу: основные задачи первого этапа специальной военной операции ВС РФ на Украине выполнены

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Президент Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководства республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции – Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределен
Президент Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководства республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции – Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. Фото со страницы Министерства обороны Белоруссии в Facebook.

ЦАМТО, 29 марта. В целом основные задачи первого этапа специальной военной операции ВС РФ на территории Украины выполнены. Существенно снижен боевой потенциал ВСУ, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса.

Об этом заявил 29 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной.

"Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон, – заявил Сергей Шойгу. – Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов – 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности – 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск".

"Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину, – сказал министр. – В случае их реализации адекватно отреагируем. Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наемникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев".

Сергей Шойгу сообщил, что последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах. Так, в Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Турецкими военными уже обезврежены две морские мины у берегов Румынии и в проливе Босфор.

По словам Сергея Шойгу, продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наемников. В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наемников, а также боевых потерь, фиксируется снижение их количества на территории Украины. За последние две недели страну покинуло более пятисот наемников и еще около шестисот уничтожено.

Глава оборонного ведомства отметил, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность. Указом президента наименование "гвардейская" присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Активно оказывается гуманитарная помощь населению ЛНР и ДНР, а также Украины. Уже проведено 684 гуманитарных акций. В 210 населенных пунктов доставлено 6079 тонн грузов.

"Российские Вооруженные Силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей. Подчеркну, что в войсках не останавливается плановая боевая учеба. Требую от командиров всех уровней обеспечить строгое и точное выполнение намеченных мероприятий оперативной и боевой подготовки", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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