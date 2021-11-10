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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ назвало внеплановую военную активность США в Черном море дестабилизирующей

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей.

"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины", - заявили в Минобороны.

По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится оснащенный крылатыми ракетами американский эсминец Porter, 3 ноября в акваторию зашёл танкер John Lenthall, 4 ноября - корабль Mount Whitney ВМС США.

"6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В нем говорится, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в черноморском регионе.

"С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - говорится в заявлении.

"Российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John LenthalI - в юго-западной части Черного моря.

Российские военные отслеживают в Черном море действия боевых кораблей США, чтобы не допустить провокаций, заявил 7 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал Шойгу про корабли США в Черном море в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия 1", ВГТРК).

"Конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - сказал министр.

"Не буду скрывать, они в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах. Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", - заявил Шойгу.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

В июне российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

15 октября Минобороны РФ заявило, что корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку эсминца ВМС США Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ, адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал ранее "Интерфаксу", что Черноморский флот может следить за кораблями НАТО несколькими способами. "В море - непосредственное слежение кораблями, с берега - с помощью радиоэлектронной разведки, радиолокационными станциями береговых ракетных комплексов, с воздуха - авиацией", - сказал Кравченко.

Этим летом бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов сказал, что корабли стран НАТО стали чаще заходить в Черное море. "С нашей стороны этим кораблям точно рады не будут. Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия. Они соблюдают конвенцию Монтрё, но никогда такой активности кораблей нечерноморских стран не было, даже в советское время", - сказал Комоедов.

В НАТО заявляли о намерении усилить присутствие в регионе Черного моря.

Россия в последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря. В частности, в Крыму создан армейский корпус. Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Официально сообщалось, что российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей"), а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

Как сообщали российские военные, в планах - построить под Севастополем новую радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении.

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