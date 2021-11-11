Экс-командующий Черноморским флотом назвал провокацией полет самолета США в 35 км от границы РФ

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Пентагон провоцировал российских военных, направив самолет-разведчик близко к границе РФ в Черном море, заявил "Интерфаксу" в среду бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов.

"Я бы назвал это глубокой провокацией, если он приблизился к нашей границе на такое близкое расстояние", - сказал он, комментируя полет самолета в 35 км от границы РФ.

По словам Комоедова, очевидно, что американский самолет вёл сбор разведывательных данных. "В Черном море находятся американские корабли. Всё вместе это вносит напряженность. Американцы как-то играют с огнём. Хорошего в этом ничего нет", - сказал Комоедов.

"Такие самолеты-разведчики имеют станции бокового обзора, которые могут вести разведку территории на несколько сотен километров вглубь с высокой степенью детализации. Думаю, что разведывательная информация с самолета передавалась на американские корабли, которые находятся в Черном море под предлогом учений", - сказал Комоедов.

По его словам, обычно Черноморский флот реагирует на появление самолетов-разведчиков США у границ РФ подъемом в воздух истребителей дежурных сил ПВО и выдачей целеуказаний зенитным ракетным средствам, которые ведут слежение. "Приводятся в готовность дежурные силы ПВО, в том числе корабельные", - сказал адмирал.

Минобороны РФ сообщило в среду, что 9 ноября самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США осуществил многочасовой полет над Черным морем, минимальное приближение к государственной границе РФ составило 35 км.

"На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Самолет ВВС США E-8C Joint STARS предназначен для сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации.

9 ноября Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей.

"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - говорилось в сообщении российского военного ведомства.

"Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины", - заявили в Минобороны.

По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится оснащенный крылатыми ракетами американский эсминец Porter, 3 ноября в акваторию зашёл танкер John Lenthall, 4 ноября - корабль Mount Whitney ВМС США.

"6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в черноморском регионе.

"С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - говорится в заявлении.

Российские военные отслеживают в Черном море действия боевых кораблей США, чтобы не допустить провокаций, заявил 7 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал Шойгу про корабли США в Черном море в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия 1", ВГТРК).

"Конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - сказал министр.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

В июне российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

15 октября Минобороны РФ заявило, что корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку эсминца ВМС США Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море.

В НАТО заявляли о намерении усилить присутствие в регионе Черного моря.