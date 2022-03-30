Министр обороны России заявил, что основные задачи первого этапа операции на Украине выполнены

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 29 марта 2022 года в Москве в Национальном центре управления обороной прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил. В нем принял участие Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

В начале совещания глава оборонного ведомства рассказал о ходе специальной военной операции российских Вооружённых Сил на территории Украины. По его словам, в целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

"Вооружённым силам Украины нанесён существенный урон, - заявил Сергей Шойгу. - Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152-х самолётов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149-ти вертолётов - 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск".

"Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину, - сказал министр. - В случае их реализации адекватно отреагируем. Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев".

Далее Сергей Шойгу рассказал о последствиях бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах. Так, в Чёрном море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Турецкими военными уже обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.

Продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наёмников. В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наемников, а также боевых потерь, фиксируется снижение их количества на территории Украины. За последние две недели страну покинуло более пятисот наёмников и ещё около шестисот уничтожено.

Затем глава оборонного ведомства отметил, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность. Указом Президента наименование "гвардейская" присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Активно оказывается гуманитарная помощь населению ЛНР и ДНР, а также Украины. Уже проведено 684 гуманитарных акций. В 210 населённых пунктов доставлено 6079 тонн грузов.

"Российские Вооружённые Силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей, - заявил Сергей Шойгу. -Подчеркну, что в войсках не останавливается плановая боевая учёба. Требую от командиров всех уровней обеспечить строгое и точное выполнение намеченных мероприятий оперативной и боевой подготовки".

Далее министр остановился на вопросах весенней призывной кампании, которая стартует 1 апреля.

В соответствии с Указом Президента в Вооружённые Силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134 с половиной тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года. Первые отправки новобранцев к месту прохождения службы поручено начать в третьей декаде мая.

"Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, комплекс противоэпидемических мероприятий для военнослужащих по призыву прошу продолжать, - сказал министр. - Большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от трёх до пяти месяцев. Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания".

Далее на совещании было поднято два тематических вопроса. Первый касался создания концерном "Вега" многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. "Данный самолёт, - сказал Сергей Шойгу, - воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации, на десятилетия вперёд обеспечивает базу для модернизации отечественных систем дальнего радиолокационного обнаружения".

Затем был рассмотрен ход выполнения заданий гособоронзаказа Дальневосточным центром судостроения и судоремонта. В 2021 году предприятия Центра отремонтировали и обслужили 112 кораблей и судов Военно-Морского Флота, завершили оснащение фрегата "Маршал Шапошников" современными эффективными ударными комплексами. В результате обеспечен заданный уровень технической и боевой готовности Тихоокеанского флота.

В текущем году предстоит осуществить модернизацию атомного подводного ракетного крейсера "Иркутск", ремонт большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов", работы по восстановлению технической готовности атомного подводного ракетного крейсера "Томск" в пункте постоянной дислокации, постоянного базирования.

На совещании обсудили реализацию государственного оборонного заказа 2022 года предприятиями Центра.