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Независимое военное обозрение

Шаг вперед, два назад, флот в океане, пушки в поле

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На фото оперативные учения разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Фото сайта mil.ru
На фото оперативные учения разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Фото сайта mil.ru.

Россия продолжает демонстрировать возрастающие возможности Вооруженных сил

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал, что НАТО будет выступать против размещения в Европе баллистических ракет средней и меньшей дальности, способных нести ядерные боеголовки. По словам Столтенберга, НАТО практикует в отношении России «двойной подход», заключающийся в сочетании обороны и диалога. Сейчас альянс, по его словам, реализовал «самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны» и продолжит укреплять оборону.

«Мы не собираемся копировать то, как действует Россия. Но мы ответим очень твердо и четко, это будет широкая комбинация разных средств, которые мы демонстрировали в предыдущие годы», – заявил Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC. Генсек альянса отдельно остановился на теме ядерного оружия и подчеркнул, что альянс не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, такова «последовательная позиция» НАТО после окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Но мы обязательно дадим ответ на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в сфере ядерных вооружений», – подчеркнул Столтенберг.

У какой страны НАТО есть ракеты с ядерными боеголовками? У США. Когда они последний раз спрашивали главу НАТО о том, что им с ними делать? По всей видимости, никогда. Йенс Столтенберг тактично молчит, что американцы держат на шести базах в пяти странах – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции – примерно 150 ядерных авиабомб B61. В Польше и Румынии развернули объекты национальной противоракетной обороны НПРО, с которых можно запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты большой дальности.

Молчит генсек и о том, что США ведут подготовку пилотов неядерных стран – членов альянса применять ядерное оружие. А переброска в Европу американских стратегических бомбардировщиков и их полеты вблизи российских границ явно не добавляют позитивных эмоций. Если указать на эти обстоятельства, он ответит: это не Брюссель, это Вашингтон, к позиции блока это не имеет никакого отношения. Зато если Москва предпримет шаги по парированию таких угроз, Столтенберг тут же заявит о готовности НАТО противостоять агрессии.

На этом фоне Минобороны России продолжает демонстрировать все более возрастающие возможности наших Вооруженных сил. Их символом стали оперативные учения разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. К ним привлечено более 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».

В Минобороны достаточно скупо объясняют, чем будут заниматься в 4 тыс. км от собственного побережья наши корабли: в рамках учений отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования. Между тем с 4 июня ВМС США проводят в тихоокеанской акватории учения подводных сил Agile Dagger 2021. Вряд ли эти два события не связаны между собой.

Тихоокеанцы впервые собирают столь представительную группировку сил и средств, что свидетельствует о возрастающих возможностях Тихоокеанского флота. Но важно и то, что действует он не сам по себе, а в связке с другими соединениями. В учениях задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России. В то же время в Баренцевом море атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» отработали задачи по обеспечению противовоздушной обороны, в Балтийском море две дизельные подлодки выполнили торпедные стрельбы и учебные минные постановки. Не остался в стороне и Черноморский флот, где также работала авиация и береговые части.

Все это можно рассматривать как этап подготовки к куда более масштабным стратегическим учениям «Запад-2021», намеченным на осень этого года. По словам командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева, их задачей станет отработка «опережающей готовности систем управления и всех видов обеспечения, а также скрытное развертывание необходимой группировки». Учения пройдут на территории Белоруссии и России. Ранее сообщалось, что в основу замысла учений был положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. А министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что к учениям будет массово привлекаться боевая авиация.

На полигоне Смолино в Нижегородской области прошла презентация или скорее предпремьерный показ новейших российских самоходных колесных артиллерийских установок «Флокс» (120 мм), «Магнолия» (120 мм), «Мальва» (152 мм) и миномета «Дрок» (82 мм). С новинками знакомился замминистра обороны Алексей Криворучко. В военном ведомстве сообщают, что «он проверил ход выполнения гособоронзаказа».

«Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы», – подчеркнул Алексей Криворучко.

До последнего времени российская армия не имела на вооружении колесных САУ. Представленная техника – абсолютные новинки, появление которых до последнего времени связывали не столько с переоснащением собственной армии, сколько с расширением экспортного потенциала. В настоящее время все представленные машины рассматриваются в качестве усиления артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск. Отмечается, что в отличие от гусеничных машин они обладают повышенной маневренностью, скоростью и возможностью действий в условиях сложного рельефа местности.

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