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Интерфакс-АВН

МИД РФ призвал к сдержанности и неукоснительному соблюдению трехсторонних договоренностей по Карабаху

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - МИД РФ распространил в субботу заявление, выразив крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе.

"Зафиксированные в информационном бюллетене министерства обороны РФ от 26.03.2022 г. факты вооруженного проникновения в зону ответственности российского миротворческого контингента и нарушения режима прекращения огня идут вразрез с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г." - говорится в заявлении.

"Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - заявили в МИД.

По линии российских миротворцев во взаимодействии с обеими сторонами принимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе, говорится в документе.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии Карабаха с турецких беспилотников.

"Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar-TB2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента принимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - сказали в военном ведомстве.

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