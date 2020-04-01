Ереван между двух огней

Силу Армении особо патриотичные граждане считают слабостью

Геноцид в Османской империи остается для современной Армении одним из важнейших символов сплочения нации – как холокост для евреев. Соответственно Турция воспринимается «вековым врагом».

Враждебность Анкары Еревану полностью подтвердилась сразу после распада СССР. В ходе войны за Нагорный Карабах Турция заняла сторону Азербайджана и на интервенцию не пошла лишь из-за нежелания прямого столкновения с Россией. Именно после этой войны группировка РФ в Армении не просто обрела законный статус, но ее содержание оплачивается Ереваном. Это самый мудрый внешнеполитический шаг за всю постсоветскую историю республики.

Отношения между Ереваном и Анкарой остались полностью враждебными. Со стороны Турции Армения оказалась в полной блокаде. Правда, сборные обеих стран оказались в одной отборочной группе к чемпионату мира по футболу 2010 года. Это породило «спортивную дипломатию»: президенты посетили гостевые матчи своих команд, То есть состоялся неформальный обмен визитами. В итоге Анкара и Ереван договорились было установить дипотношения и открыть границу. Однако это вызвало такое возмущение националистов по обе стороны, что даже ограниченное примирение не состоялось. Война между Арменией и Турцией не начинается лишь потому, что нет формального повода. Зато есть 102-я военная база РФ.

“ Содержание 102-й российской военной базы оплачивает Ереван ”

Преимущество турецких ВС («Ограниченный имперский контингент») над армянскими («Форпост с вопросами») на суше является подавляющим, в воздухе – абсолютным. По-видимому, для успешной войны Анкаре хватило бы 3-й полевой армии (в составе 8 и 9-го АК), развернутой на северо-востоке. Сухопутные войска обеих стран, в общем, довольно архаичны с точки зрения технического оснащения, но у Турции огромное количественное превосходство. Армянская армия имеет в строю достаточно мощные боевые системы (ОТРК «Искандер», РСЗО «Смерч»), только их слишком мало. У Турции тактических ракет АТАСМS и В-611, РСЗО М270 МLRS и Т-300 (WS-1) гораздо больше. Уровень боевой и морально-психологической подготовки личного состава у сторон, по-видимому, почти одинаков. Если у армян и есть некоторое преимущество, оно не настолько велико, чтобы компенсировать численное превосходство турок.

Рельеф в районе турецко-армянской границы не самый удобный для наземной войны, особенно с использованием большого количества тяжелой техники, но и непроходимой эту местность считать нельзя. В ходе Первой мировой здесь шли ожесточенные бои между Турцией и Россией, в них были задействованы сотни тысяч военнослужащих. А Ереван совсем недалеко от границы, что крайне осложняет его положение не только в военном, но и в психологическом плане. Вступление в войну армии НКР общего неблагоприятного для обороняющихся соотношение сил почти не изменит, к тому же вряд ли возможно: карабахцам нужно сдерживать ВС Азербайджана («Армия одной войны») от удара в тыл основным соединениям.

Совсем плохо дело для армян в воздухе. Четырех истребителей Су-30 ничтожно мало, из-за этого фактически бесполезны и без того крайне немногочисленные штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-24. ВВС Турции одних F-16С имеют 178 штук да еще до 55 старых, но боеспособных F-4Е и NF-5А. Учебно-боевые модификации и машины, находящиеся на хранении, здесь не учтены, а они могут еще более увеличить превосходство Анкары. К тому же, как показали события в сирийском Идлибе в феврале-марте этого года, против наземной техники весьма эффективны турецкие БЛА («Анка»-разведчица сгинула в Сирии»). Армянские пять дивизионов С-300ПТ/ПС и столько же С-125, до сотни ЗРК малой дальности создадут агрессору определенные проблемы, но не более того. Абсолютное господство турок в воздухе еще более усугубляет положение армян на суше.

Таким образом, в случае «чистой» войны между Арменией и Турцией у первой нет шансов даже при проявлении массового героизма. Давиду не удастся победить Голиафа, нет у него волшебной пращи. Турки просто задавят массой.

Правда, конфликт между странами крайне маловероятен за отсутствием какого-либо реального повода. Турция может атаковать Армению лишь в случае второй войны за Нагорный Карабах, причем при любом варианте хода боевых действий. Если будет выигрывать Азербайджан, Анкара, вероятно, поможет Баку форсированно добить противника, не позволяя армянской армии выступить в поддержку карабахцев. Если к победе окажутся ближе Степанакерт с Ереваном, Анкара тем более вмешается, чтобы спасти Баку от военного разгрома и новых территориальных утрат. И тогда потеря Карабаха гарантирована на сто процентов, неясно, что будет собственно с Арменией. Сейчас вроде бы оккупации и аннексии не положены, но она заведомо лишится своих ВС, будет полностью парализована ее экономика, то есть независимость станет чисто формальной. Получится нечто вроде Центрально-Африканской Республики, которая нарисована на карте, сохраняет членство в ООН, как бы имеет все положенные институты, но фактически страны нет. Предполагать, что армянам поможет Запад, может только тот, кто полностью выпал из реальности.

Соответственно решающим фактором для Армении становится все та же «102-я и единственная гарантия мира» («Карабах в обмен на химеру»). В случае вторжения турецких войск российская группировка избежать участия в войне не сможет. Сама по себе она турок не победит из-за недостатка сил, хотя ПВО базы (ЗРС С-300В, ЗРК «Бук-М1», истребители МиГ-29) сильно испортит жизнь турецким ВВС, их господство в воздухе уже не будет абсолютным. Но нападение на 102-ю вб означает войну Турции с Россией. А это совсем другой сценарий с катастрофическим для агрессора исходом («Эрдоган: один и без оружия»).

Именно поэтому вероятность войны между Турцией и Арменией близка к нулю не только в «двустороннем», но и в «расширенном» формате. Пока российские войска остаются в Гюмри и Ереване, Анкара не рискнет. Но если особо патриотичные представители армянского народа добьются вывода 102-й базы (к чему яростно стремятся), Карабах через короткое время вернется в советские границы без всякой войны. В противном случае еще и сама Армения превратится в ЦАР.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года