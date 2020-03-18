«Анка»-разведчица сгинула в Сирии

Что стоит за победными сводками о применении турецких беспилотников

Турецкие военные интенсивно использовали беспилотные летательные аппараты (БЛА) в течение восьми дней боевых действий в сирийской провинции Идлиб, которые завершились прекращением огня в полночь на 6 марта.

На основании предоставленных военным руководством данных президент Эрдоган заявил 10 марта о том, что «в Идлибе мы уничтожили с помощью наших боевых беспилотников восемь «Панцирей». Это очень дорогие и важные системы ПВО». Российское Минобороны незамедлительно отреагировало на слова турецкого лидера, сообщив, что заявления об уничтожении восьми сирийских ЗРПК «Панцирь» в боях в идлибской зоне деэскалации не соответствуют действительности: повреждения получили только два комплекса, которые восстанавливаются и будут возвращены в строй. По данным МО РФ, основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, в том числе «Панцири», были сосредоточены в основном в районе Дамаска, а в зоне деэскалации Идлиб сирийские войска прикрывали всего четыре таких комплекса.

“ Применение ПТУР UMTAS требует подсветки цели. Это могут делать авианаводчики или военные из состава сил специальных операций ”

Активное применение БЛА над Сирией началось после гибели 34 турецких военнослужащих в результате авиаудара 27 февраля в южном Идлибе. Впоследствии Министерство национальной обороны Турции (МНО) заявило, что в результате этих операций были уничтожены десятки сирийских танков, бронетехники и артиллерийских орудий. МНО не записало все эти потери на счет БЛА, тем не менее опубликовало видеоролики ударов, которые наверняка были выполнены беспилотниками. Военное ведомство также осветило этот аспект операции с помощью информагентства CNN Turk, которому был открыт доступ на базу, вероятно, в аэропорту «Хатай», откуда совершали полеты БЛА «Байрактар-TB2» (Bayraktar TB2) с вооружением на борту. Аппараты этого типа созданы турецкой компанией «Байкар Макина» (Baykar Makina), имеют взлетную массу 650 килограммов при полезной нагрузке 55 килограммов, длина – 6,5 метра, размах крыла – 12 метров, крейсерская скорость – 130 километров в час, радиус действия – 150 километров, продолжительность полета – до 24 часов. Они относятся к тактическим средневысотным БЛА большой продолжительности полета класса MALE (medium-altitude, long-endurance). На подкрыльных пилонах могут устанавливаться малоразмерные боеприпасы SMM с лазерной полуактивной системой наведения, созданные на основе противотанковой управляемой ракеты UMTAS, также известной как Mizrak. Применение этих АСП требует подсветки наземным лазерным целеуказателем, которую могут осуществлять выдвинутые на передовую наводчики или военные из состава сил специальных операций. По состоянию на начало года турецкие сухопутные войска имели на вооружении несколько беспилотных авиационных систем «Байрактар», в состав которых могло входить до 75 БЛА.

Коллекция сбитых

Если в ходе первого налета турецкие беспилотники, вероятно, почти не встретили сопротивления с сирийской стороны, то с 1 марта сирийские средства ПВО начали оказывать противодействие. Через два дня агентство «Аль-Масдар Ньюс» (Al-Masdar News) сообщило со ссылкой на сирийские военные источники о том, что в ходе авиаударов было сбито не менее семи ударных турецких БЛА «Байрактар-ТВ2», а также несколько разведывательно-ударных БЛА «Анка» класса MALE разработки компании «Теркиш аэроспейс индастри» (TAI). Взлетная масса аппарата, который регулярно демонстрируется в последние годы на крупнейших международных военно-технических выставках и аэрокосмических салонах, составляет 1600 килограммов, полезная нагрузка – 200 килограммов, длина – 8 метров, размах крыла – 17,3 метра, радиус действия – 200 километров, продолжительность полета – до 24 часов, высота полета – до 9000 метров, скорость – 216 километров в час. По состоянию на начало 2019 года на вооружении турецкой армии было восемь БЛА «Анка-С», по меньшей мере три из которых уничтожено сирийской ПВО в районе Идлиба. Поскольку «Анка-С» оснащен весьма дорогостоящими комплектами бортовой разведывательной аппаратуры, потеря нескольких аппаратов весьма чувствительна.

Уничтожение турецких беспилотников подтверждают видеоролики и фотографии из нескольких источников в Идлибе. Первый из снимков сделан 25 февраля и демонстрирует разбросанные по полю обломки БЛА «Анка». Еще один охваченный огнем аналогичный аппарат заснят падающим на землю около города Серакиб 1 марта. Боевики фотографировались на фоне обломков, ошибочно полагая, что это сирийский или российский беспилотник. Снимки остатков двух сбитых БЛА «Байрактар» появились в сети 2 и 3 марта соответственно.

Выпущенные турецкими военными видеоролики об атаках беспилотников немедленно были подхвачены западными СМИ и неоднократно публиковались в Сети, транслировались телерадиовещательными компаниями. Вместе с тем интерес к ним уменьшился, когда сирийские военные адаптировались к сложившейся тактической обстановке и начали применять системы ПВО. Уничтожение 1 марта беспилотника «Анка-С» совпало по времени с операцией, когда сирийские войска отбили Серакиб и добились других успехов, позволивших им на следующий день вернуть контроль над трассой М5. Этого было бы трудно добиться, если бы сирийские системы ПВО не купировали удары беспилотников.

В настоящее время военные специалисты анализируют эффективность боевого применения турецких БЛА в Сирии, которое эксперты относят к действиям роя беспилотных аппаратов. Однако как полагает советник Центра военно-морского анализа США. Сэмюэль Бендетт, это была массированная скоординированная атака, а не рой, поскольку рой подразумевает автономные возможности и координацию между БЛА. В то же время, по мнению аналитика, массированное применение беспилотников дает преимущества по сравнению с одиночными аппаратами при выполнении аналогичных задач.

«Учитывая очень сложный театр военных действий в Сирии, где сирийская и российская ПВО защищают приоритетные объекты и где иранские войска действуют вместе со своими союзниками, Турция приняла решение осуществить массированные скоординированные удары с применением БЛА, – сообщил Бендетт еженедельнику «Дифенс ньюс». – Вместо того чтобы применять самолеты, которые могли бы быть сбиты вместе с летчиками, Турция задействовала беспилотные аппараты, потеря которых менее чувствительна и в конечном итоге не влияет на военный потенциал страны. Кроме того Турция может таким образом собирать ключевую информацию по сирийской ПВО, особенно по тем комплексам, которым удалось сбить турецкие беспилотники».

Николай Новичков, руководитель информационно-аналитического отдела ТАСС, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (823) за 17 марта 2020 года