Минобороны РФ сообщило о нарушении азербайджанской армией трехсторонних договоренностей по Карабаху

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии Карабаха с турецких беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar-TB2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента принимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - добавили в военном ведомстве.