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Российская газета

В Минобороны заявили о перехвате январского приказа о наступлении ВСУ в Донбассе

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Источник изображения: rg.ru

Киев проводил широкомасштабную подготовку к наступлению ударной группы войск, которая была стянута на восток Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что делалось это на фоне лживых заявлений о стремлении к миру. Велась широкомасштабная артиллерийская подготовка к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск. Эти действия поддерживались авиацией и ракетными комплексами. Генерал продемонстрировал оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины.

В частности, был показан приказ командующего Нацгвардией Украины генерал-полковника Н. И. Балана, который датируется 22 января. Этот документ был адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного теруправлений украинской нацгвардии.

Там расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступления в Донбассе. Все мероприятия боевого слаживания националистов требовалось завершить до 28 февраля. В марте планировалось начать выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Конашенков Игорь
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