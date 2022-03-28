В Минобороны заявили о перехвате январского приказа о наступлении ВСУ в Донбассе

Киев проводил широкомасштабную подготовку к наступлению ударной группы войск, которая была стянута на восток Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что делалось это на фоне лживых заявлений о стремлении к миру. Велась широкомасштабная артиллерийская подготовка к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск. Эти действия поддерживались авиацией и ракетными комплексами. Генерал продемонстрировал оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины.

В частности, был показан приказ командующего Нацгвардией Украины генерал-полковника Н. И. Балана, который датируется 22 января. Этот документ был адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного теруправлений украинской нацгвардии.

Там расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступления в Донбассе. Все мероприятия боевого слаживания националистов требовалось завершить до 28 февраля. В марте планировалось начать выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе.

Александр Степанов