Золотов заявил об охране Росгвардией Чернобыльской и Запорожской АЭС

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что подразделения ведомства обеспечивают охрану Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций.

"Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС", - сообщили в пресс-службе Росгвардии в пятницу.

"Войска Национальной гвардии совместно с подразделениями российских вооруженных сил и группировкой войск ЛНР и ДНР выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине", - сказал Золотов при посещении главного военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии РФ в подмосковной Балашихе.

"Личный состав ведомства принимает самое активное участие в проведении военных операций, обеспечивает общественную безопасность и охрану правопорядка, защиту населения от преступных посягательств и мародерства в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований", - цитирует Золотова пресс-служба Росгвардии.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС 24 февраля.

4 марта Минобороны РФ сообщало, что Запорожская АЭС контролируется российской армией с 28 февраля .